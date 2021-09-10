近一年因應疫情，大家都保持著社交距離，不僅人與人之間的交流方式有很大的改變，拉開距離後，人們開始學習如何跟自己獨處，並適應新的人際相處之道。其實不管用哪一種方式，只要掌握好訣竅，懂得拉攏人心，你也能擁有好人緣。這次知名命理老師沈嶸就要帶大家用神奇的數字占卜，一窺近期你容易吸引到那些人緣桃花。

【選擇指引】

請集中思緒，靜下心，專注的默唸問題：「近期我容易吸引什麼類型的人靠近？」再依照第一直覺，選擇一組你最有感應的數字。請務必靜心專注，才能得到最精準的解答。

請集中思緒，靜下心，專注的默唸問題：「近期我容易吸引什麼類型的人靠近？」再依照第一直覺，選擇一組你最有感應的數字。

選好了就馬上來看答案吧！

▍選擇數字「146」：

願意付出、具備愛的品質

最近你容易遇到具備奉獻精神的人，這類型的對象時常會替他人考慮，他們相當重視與人的情感聯繫，待人也總是親和體貼。他們不僅願意理解你的處境，也非常願意提供你幫助，小則在生活中對你好、噓寒問暖、跟你分享好吃好玩的東西，大則在你遇到困難的時候為你雪中送炭，而且他們不會拿對你的付出向你要求任何交換條件，即使他們是你的上司、同事，對你的關懷照顧都具備愛的品質，幾乎都是出於真心。雖然他們不會計較你的回饋，但他們可是很重承諾與責任的人，但凡你答應他們要做到的事情，最好要放在心上，不要輕易食言，否則就算他們嘴上不說，心理可是會非常在意的。想要讓他們持續對你好，你就要時時感念他們對你的付出，不論是口頭感謝或適時回禮，都能讓他們覺得對你的一切付出是值得的。

沈嶸老師的提點：你必定有累積一定的福氣，才能遇到這樣真心對你好的人。相遇靠的是緣分，要維繫正向的關係就要靠智慧。其實這並不難，只要靠正確的心念通常不會有太大的問題。這裡我有個親身驗證、保證管用的心法：「真感恩會使你富有，假感恩會令你窮；真感恩才有快樂的心，假感恩帶來愁苦煩惱；真感恩的人有安全感，假感恩的人猜忌不安。」不妨問問你自己：「現在有安全感嗎？」現在生活中沒有安全感、有擔憂害怕的人，現在開始練習感恩，感謝你遇見的一切人事物，例如：感謝重要的人願意在此時仍陪伴在身邊。透過每天不斷練習，你會發現身邊靠近你的人都開始具備真愛的品質，你只會吸引真心對你好的人。

▍選擇數字「341」：

圓滑世故、有小聰明的對象

近期你容易遇到能說會道、口才好又有一些手段的對象，說得好聽點是說話藝術高超；說得不好聽則是油腔滑調、油嘴滑舌。這裡的對象有兩種可能，一種是擁有足夠知識內涵和生活閱歷的人，能靠著妙語如珠的口才談成很多業績、解決各種問題；另一種則是喜歡說甜言蜜語、吹牛畫大餅或空口白話的人，這樣的對象雖然會哄人，三言兩語就能把你哄得心花怒放、把你收服得服服帖帖，但往往也靠不住，做事也有「老油條」的派頭，例如：職場耍小聰明、佔你便宜的老鳥。建議你最近要好好分辨來到你身邊的人，尤其是口才好的對象，如果他們是第一種人，那當然值得跟他們深交、好好學習；但如果是第二種，則要小心不要被對方耍得團團轉，保持理性判斷，才不會吃悶虧。

沈嶸老師的提點：通常圓滑世故的人都有一定的能力和人脈，他們深諳團體中的各種規定和潛規則，懂得利用規則來達到自己的目的，所以你千萬不能輕視他們的影響力，不論你喜不喜歡他們，都一定要認真對待，因為他們通常喜歡被人重視的感覺。如果他們肯照顧你，就會是你強大的後援，所以當你在和他們打交道時，即使你不一定認同他們的做法，表面上都要給足尊重。我建議若你發現他們對你並不好，切記少說私人或八卦的消息、多說正事，才不會有被他們鑽漏洞的可能，掌握「多看、多做、多學、少說」的三多一少原則，才是真正的聰明人。

▍選擇數字「582」：

不打不相識的歡喜冤家

你最近特別容易遇到喜歡跟你拌嘴或逗你玩的對象，你一開始會覺得雙方價值觀不對盤，常常你才剛提出自己的想法，對方馬上反駁你、跟你唱反調，讓你看對方有些不順眼。但隨著認識得越深入，你會發現對方其實沒什麼惡意，可能是他們本身個性就直來直往，也可能是想逗逗你，覺得這樣很有趣。總之，透過幾次交手的過程，你們逐漸認同彼此的優點，即使在言語、做法上互不相讓，但聯手做事時卻又意外的順利、默契絕佳，可說是不打不相識，你們漸漸的對彼此有惺惺相惜之感。建議你近期若遇到總是喜歡唱反調、不受控的人，先不要急著跟對方互槓，也不須要對他們抱有太多敵意，當成增添生活情趣的小插曲就好，久了你會發現其實彼此在某些方面意外的合拍呢！

沈嶸老師的提點：跟歡喜冤家型的人相處，首先要鍛鍊的是你的包容心，因為這樣的人要不就是天生白目，要不就是很懂得戳你的痛點，但通常都沒什麼惡意，所以如果你真的因為受不了而大發脾氣，他們反而還會覺得莫名其妙，覺得你很愛生氣。雖然鬥嘴的日常也很精采，但也特別容易擦槍走火，一不小心就引爆衝突。其實只要表面上給予尊重，維持和諧的相處氣氛即可，他們通常對你也沒什麼壞心眼，是講義氣的性情中人，需要幫助的時候找他們，他們通常是義不容辭的出手相助，所以跟他們相處沒有訣竅，反而是要訓練你的脾氣。

▍選擇數字「607」：

行事被動、需要你主動出擊

最近你有很高的機會遇到有些悶騷、慢熱的對象，對方對你可能有很多想法，卻不會主動告訴你，也不會有特別的行動，他們的個性不一定很木訥，甚至可能在活潑外向的表象下，其實有一顆細膩敏感的心。不論對方是上司、合作夥伴、同事或感情對象，如果你希望跟他們多一些互動，就必須靠你主動出擊，去找對方搭話，積極創造相處的機會，他們通常都會給你善意的回應，也很願意幫助你、跟你一起合作，但若你猶豫不決，他們可能也不會有太多動作，所以若想拓展關係，一切端看你是否願意主動更進一步。但這邊也要提醒你，一旦你選擇靠近他們，千萬不要表現出若即若離、忽冷忽熱的態度，這會讓他們感到困惑，也會非常沒有安全感，不知道該如何跟你相處。

沈嶸老師的提點： 面對這樣的對象，臉皮千萬不能薄，反而越是大膽、熱情的對象越能得到他們的青睞，「機會就是要靠自己主動爭取。」這句話讓你用在他們身上可說是再貼切不過了，也許你會疑惑：「他們值得我拋開面子和矜持去主動靠近嗎？」其實這樣的對象往往是個隱藏的寶藏，擁有一些別人沒發現的優點、還沒有為人所用的特質，當你積極用心的與他們建立關係，除了會驚艷於他們的亮點，還能享受他們對你獨一無二的付出，感受絕無僅有的尊榮。

▍選擇數字「889」：

經濟、地位、實力雄厚的對象

近期你跟有權勢地位及有錢的人特別有緣，對方可能具有一定程度的社經地位或是高學歷、高收入的人，他們不一定是大老闆或很崇高的大人物，也可能是一個群體裡的領導人物或核心人物，會遇到什麼階層的對象端看個人的機緣。他們擁有非常多特殊的人脈和資源，當你與他們交流時，記得跟他們打好關係，但也不需要阿諛奉承，只要帶著真誠、感謝、謙虛的態度與他們交流，通常都能在他們心中留下不錯的印象，你有可能因此在近期打入更高階層的社交圈。但跟財力、地位雄厚的對象交流，要特別留意跟他們往來時的禮儀、社交常識可千萬不能隨便，否則你即使有機會遇見這樣的對象，也難以建立長久的關係。

沈嶸老師的提點：慢熱木訥、拙於情感表達的人，一旦決定對你好，通常是全心全意，雖然他們很老實，但是很明顯語言藝術的拿捏通常不太好，有時甚至不會說好聽話，說話太直白，讓你很氣餒，覺得有點挫敗。面對這樣的人，與其改變他們，不如先調適自己比較快，與他們交流就不要太計較表象的感受了，不須要去猜忌他們到底在想什麼。其實認真觀察，他們做事還挺穩重的，雖然不一定合你心意，但往往會用行動來彌補言語上的不足，如果你善用技巧，他們甚至能透過你的訓練而養成習慣呢！