台灣自製商用火箭「飛鼠一號」原訂今天在澳洲升空，但因天氣欠佳而必須改期；另外，澳洲當地居民和保育團體擔心火箭升空會破壞環境，今天清晨有人試圖闖入發射地點示威。

台灣晉陞太空科技公司製造的商用太空火箭「飛鼠一號」（HAPITF-1）原訂今天在南澳州威爾斯灣（Whalers Way South Australia）首次升空。

但承接支援升空任務的澳洲航太企業「南方發射」（Southern Launch）今天在臉書（Facebook）發布聲明，指當地出現強烈高空風（upper winds），因此南方發射、晉陞太空科技及澳洲太空總署（Australian Space Agency）一致決定，延後升空日期。

聲明提到，工作人員根據無線電探空儀（radiosonde）顯示數據，比對當地氣象局資料，以掌握當地全日天氣狀況，認為無法確保升空安全。

聲明表示，南方發射與晉陞太空科技將會和澳洲太空總署一同討論並決定新的升空日期。

聲明又提到，南方發射已準備就緒，希望能在9月23日前執行升空任務。

原訂今天進行的升空任務，近日在澳洲成為新聞話題。雖然過去曾有火箭自澳洲升空，但皆為軍事用途；而台灣民間「飛鼠一號」是首枚商用火箭自澳洲升空，因此澳洲航太業界和政府官員均充滿盼望，期待這項升空任務會替澳洲航太歷史寫下新頁。

澳洲天空新聞（Sky News Australia）今天報導，南澳州州長認為「飛鼠一號」自澳洲升空，將會標誌著澳洲的「主權實力」（sovereign capability）產業的重大進展；他說，這些進展將在他所主政的南澳州出現，令他感到熱切期盼。

據澳洲科技新聞網站InnovationAus.com昨天報導，「飛鼠一號」火箭將於澳洲升空，反映出澳洲航空產業邁向新里程。

澳洲航太產業協會（Space Industry Association of Australia）總經理布朗（James Brown）說：「這將是40年以來自澳洲發射的最大型火箭，意義重大。」

「飛鼠一號」火箭高10公尺，寬1.5公尺，為兩節式火箭，起飛重量3噸，以發射衛星及科學儀器為主，非軍事用途。布朗說：「這是一枚很大的火箭。」

布朗認為，澳洲航太企業南方發射有機會承接支援「飛鼠一號」的升空任務，而且獲得澳洲政府批准升空，對澳洲航太業界來說「是非常令人振奮」的事。

南方發射總經理丹普（Lloyd Damp）說，隨著公司投入支援「飛鼠一號」的升空工作，澳洲航太產業可藉此重返太空。

丹普透露，為了這次升空工作，晉陞太空科技及南方發射工作人員、南澳州政府及澳洲聯邦政府官員已經投入「成千上萬個小時」的努力。

InnovationAus.com提到，晉陞太空科技未來可能在澳洲生產火箭；而「飛鼠一號」選擇在澳洲升空，南方發射考慮到日後可能與台灣航太業者會有長期合作，已著手規劃將威爾斯灣打造成永久火箭升空基地。

「飛鼠一號」預定在今年年底前，在南方發射支援下於威爾斯灣共進行3次升空作業。

雖然航太業者表示振奮，當地政府也樂觀其成。但有人擔心會引起噪音及其他環境問題，並且破壞當地景觀，連帶衝擊當地觀光相關業者的生計。

據南澳州的新聞網站indaily.com.au今天報導，升空地點是位在林肯港（Port Lincoln）西南25公里的艾爾半島保育區（Eyre Peninsula conservation）內，因此自然保育社（Nature Conservation Society）、荒野社（Wilderness Society）、保育協會（Conservation Council）、國家保育基金會（the National Trust）、南澳州鳥類協會（Birds SA）以及生命樹（Trees for Life）等多個組織發表共同聲明，要求南澳州政府正視火箭發射對當地生態將造成永久傷害的問題。

據澳洲廣播公司（ABC）今天報導，有當地居民今天清晨試圖闖入發射地點示威，過程中與保全人員發生推擠。