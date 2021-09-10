桃園為杜絕新北地區常跨市隨意丟棄垃圾，原預計從9月起，針對八德區大仁、大明里及龜山區迴龍、龍華試辦專用垃圾袋，不過考量疫情因素延期1個月。環保局祭出更嚴謹的配套措施，將在熱點設秘錄器稽查，另也研議要提高檢舉獎金。

「常看見有人載一整部車的垃圾來丟，丟完就跑！」，八德大仁里里長張國平表示，里民都很贊同專用垃圾袋政策，雙北垃圾費隨袋徵收，垃圾丟到里內無人管就會發臭，居民無法阻止更是不堪其擾，環保局已辦過多場說明會，大家都希望能杜絕被隨便丟垃圾的狀況，大仁里準備好了。

原預計9月起試辦專用垃圾袋政策，環保局考量近期疫情升溫延緩1個月，將從10月起試辦、11月起拒收非專用垃圾袋，9月13日起會有專人將專用垃圾袋配送至4里居民的住所，若民眾於27日後仍未領到專用垃圾袋，可攜帶身分證明文件至大仁里、迴龍里、龍華里、大明里協德宮領取。

環保局將自11月起提供4個里專用垃圾袋1整年，明年11月後將再次評估成效，若成效良好將開始垃圾費隨袋徵收，專用垃圾袋費用預計會參照雙北的價格制定。環保局也祭出更嚴謹的配套措施，將在熱點設秘錄器稽查，另也研議要將檢舉獎金從10％提高75％。

若以亂丟垃圾為例，違反廢棄物清理法可罰1200元，還需扣取20％所得稅，檢舉者僅能獲十位數檢舉獎金，加碼提升至75％後則可獲得710元，目前正在研議中，將送法務局評估，若通過有望可提升民眾的檢舉意願。