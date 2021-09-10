由於近期發生假房東衍生租屋詐騙案件，替大學生租屋品質把關，朝陽科大結合台中市警局霧峰分局日前舉辦由25個租屋群房東組成，為期2天的「租屋博覽會」活動，與學生面對面談話、介紹租屋。

朝陽科大學生約有萬餘人，共有4棟宿舍，學校鼓勵同學儘量住宿，可以縮短通勤時間用於課業，且校內生活機能完善，且社團活動多元，可以豐富大學四年的生活，無奈僧多粥少，還是約有6000餘人於校外租屋，多半於霧峰區、大里區等處。

有感於學生找房子時難以比價、比坪數，校方於日前結合霧峰分局舉辦由25個租屋群房東組成，為期2天的「租屋博覽會」活動，為學生把關住的安全，相對也讓家長放心，活動中房東與學生能面對面介紹租屋，確認彼此身分，多份保障。

霧峰分局長李建興表示，日前發生1名大學生在租屋網站上選中1間房子，並透過LINE與房東聯絡，該房東在未實際看屋前，表示很多人中意這間，如果先行匯款押金2萬5000元就可優先包留租屋權，結果學生匯款後，房東隨即刪LINE，2萬5000元也隨之蒸發。

李建興表示，有租屋需求的民眾最好向信譽良好的房仲業者洽詢，假如房東為個人出租戶，務必親自確認所租賃房屋內部情形，才能支付押金，並簽立合約；同時房東與房客均應出示相關證件，確認彼此身分，才能保障自身權益，慎防租屋詐騙。

朝陽表示，為使校外租屋學生有安全的租屋環境、保障賃居生的生命財產安全，學校每學年均辦理校外租屋警、消安全評核及賃居訪視，對各租屋群及學生實施各項安全宣導，包括熱水器使用、用電安全、居家安寧等，以達到對校外賃居生關懷。

該項賃居關懷都會在學年內全部檢查完畢，並將學生校外賃居處所統一彙整後，請警政單位協助維護校外賃居學生安全；另外導師或系輔導人員亦會利用課餘時間，至校外各學生賃居處所實施訪查，訪視後所見事實登錄於訪視表，有安全疑慮的學生，會由住宿組後續管制及協助處理，每年訪查人數約1000人次。