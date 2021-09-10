富邦悍將林益全4日從樂天桃猿投手陳冠宇手中敲出生涯200轟，成為中職史上第3人，9日又達成生涯350支二壘安打，一項一項紀錄陸續達成，但他認為，現在對於達成紀錄是順其自然，自己現在更看重的是能為球隊做出多少貢獻。

今天賽前球團將為林益全舉辦200轟的頒獎儀式，由恩師林仲秋為他頒獎，他表示，自己印象深刻的全壘打很多，一時要全部講出來也講不完，「首轟、徐總日再見轟、百轟滿貫、150打前隊友林其緯，200跟100轟算近期印象最深刻，剛好又在桃園，又都是打旅日回國的投手。」

從2009年展開職棒生涯，林益全生涯首季就敲出18支全壘打，前12個球季只有3個球季全壘打產量不足雙位數，不過追求全壘打不在他一開始設定的目標，而是希望各項數據都能穩定輸出，直到今年第13個球季終於加入「200轟俱樂部」。

「我剛進職棒時，泰山、葉總（葉君璋）、火哥（張建銘）都有跟我講，覺得我是一年都可以打20轟的選手，那為什麼你不去追求這個目標？」林益全坦言，那時候自己聽不懂這是什麼意思，直到32、33歲時才體悟，「我就想如果我可以換個方式，追求一下長打，對球隊貢獻是不是會更好？後來去跟秋哥訓練，他也提醒我一些修正揮棒軌跡，讓長打能達到我想要的目標。」

雖然陸續達成生涯里程碑，但現在的林益全對於紀錄抱持著順其自然的心態，「我現在不會去想設定目標，反而會去想我對這支球隊能貢獻多少，因為需要時間累積的紀錄需要健康身體、穩定出賽，才能去跟人家談說我想要挑戰300轟、2000安之類的，先對球隊有貢獻，紀錄走到多少就讓它順其自然。」