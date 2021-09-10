國慶籌備委員會昨天發布國慶主視覺「金陽雙十」，下方寫著「民主大聯盟，世界加好友」，以及英文「TAIWAN NATIONAL DAY 2021」，被批評是「英文台獨」。黃暐瀚指出，旗子Logo下面還是有寫中華民國，這是蔡英文「中華民國派」跟「非中華民國派」的票都要拿的企圖心。

黃暐瀚於今（10）日在政論節目《新聞大白話》指出，網路上都說國慶的英文只有「TAIWAN NATIONAL DAY 2021」，也就是英文部分沒有ROC。他認為，蔡英文是兩面拿，獨派的人看不到ROC。可是旗子Logo下面還是有寫中華民國，喜歡中華民國的看到路邊旗子上有中華民國國旗，也有寫中華民國，就過關了。但不想看到中華民國的人就看英文部分「TAIWAN NATIONAL DAY 2021」，所以英文只剩台灣，中文有中華民國。

黃暐瀚指出，旗子的下方還是有中華民國字樣和國旗。 （中華文化總會提供／中央社記者王寶兒傳真）

黃暐瀚直言，所以這是蔡英文「中華民國派」跟「非中華民國派」的票都要拿的企圖心，這也是蔡英文從2016年以來的做法就是這樣。