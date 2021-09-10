屏東基督教醫院肝膽胃腸科主治醫師蔡元榮，去年曾碰到2位分別為46歲及57歲正值壯年的男性，有B型肝炎病史卻沒有定期追蹤，加上有飲酒習慣，因肚臍周圍出現不明瘀青而上門求診，才驚覺已罹患肝癌。

蔡元榮說，2位都因為腹痛就醫，最特別的是在肚臍周圍都出現不明原因的瘀青，原以為是急性胰臟炎出血的典型症狀卡倫氏症或是腹腔內出血，但經過血液、超音波及電腦斷層檢查，才發現2位已經是肝癌末期及肝癌中期，且肝腫瘤都有破裂的跡象，隨即安排肝臟動脈栓塞手術，將供應腫瘤營養的肝動脈塞住，以控制出血，抑制腫瘤，降低活性。

只是後續治療效果不佳，肝癌末期患者不到一個月就離世；另一位在則在7個月後。由於病例症狀少見，蔡元榮與馬來西亞理科大學醫學院教授李永葉將治療過程寫成論文投稿，獲得世界頂尖內科期刊－澳洲醫學期刊刊登。

蔡元榮指出，肝癌是一種高度惡性腫瘤，好發於B型肝炎盛行地區，例如台灣及其它亞洲地區，台灣每年近8000人死於肝癌，其中屏東縣109年就有389人，目前認為治療效果最好的方法為手術切除腫瘤，但由於肝癌症狀不明顯，不易早期發現，而且常合併有肝硬化加上肝腫瘤多長在肝臟左右葉，因此只有約15至20％病患能以手術切除腫瘤。

他強調，肝癌若早期發現，可用手術切除或電燒治療，以縮小腫瘤體積；肝癌中期則可進行肝臟動脈栓塞手術；若是晚期肝癌則以標靶藥物治療。

B型肝炎、C型肝炎等慢性病毒性肝炎是導致肝癌主要原因之一，而這些慢性病毒性肝炎絕大部分沒有症狀，醫師建議大家到可以到醫療院所做BC肝的篩檢並定期追蹤。肝病患者若常出現不明原因的瘀青，就要留意是否肝病惡化，如果瘀青常出現在不易碰撞的部位，就要盡快接受檢查。

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