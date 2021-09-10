璨樹颱風來勢洶洶，行政院長蘇貞昌10日到水土保持局視察防災應變情形，並要求防災必須事「先」預警，才能防範未然；至於水保局的人員晉用、裝備與資源需求，彙整後陳報行政院，他會全力支持。

水保局副總工程司陳振宇，就衛星遙測判讀、模擬及還原災害現場等科技，應用於土石流防災做簡報。

蘇貞昌則質疑，玉穗溪上游有700萬立方公尺的土石堆積，怎麼沒有列入土石流潛勢區，而且，明霸克露橋在8月7日被沖毀，有事先預測出來嗎？

陳振宇表示，因為玉穗溪下游沒有住戶，所以未列入土石流潛勢區，相關的衛星影像資料，則在8月14日提供公路總局參考。

蘇貞昌指出，雖然沒有住戶，但當地土石堆積很危險，而且現場有50多人在施作便道，並且請中央氣象局提供該區域每小時的雨量，還有專人監測，才能及時撤離。因此，要事先預測才有用，事後只能做前車之鑑，也要調查全國還有那些地方是土石流潛勢區。

水保局長李鎮洋表示，莫拉克風災後，全國1000多個土石流潛勢區，其中238個有住戶，經過風險分析後陸續改善，今年將完成34個，到2026年時完成98個。

陳振宇表示，水保局人力不足，編制員額480人，預算員額只有426人，因此以臨時編組方式成立技術研究小組，進行衛星影像遙測判讀、數值模擬及大數據運用，這些工作需要跨領域的高等人才。

蘇貞昌表示，他上任2年多，沒有人告訴他水保局沒人、沒錢，因為水保局很重要，所以希望趕快彙整需求列表，報到行政院。