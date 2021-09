隨著美國宣布自阿富汗(Afghanistan)撤軍,結束了20年的阿富汗戰爭,再度提醒了人們2001年當年9月11日,赫然發生在眼前,雙子星大樓先後被航班撞上的驚心時刻。今年已屆911恐怖攻擊已屆20年,帶你一同回顧這一件改變歷史的重大事件(以下時間是美國東部夏令時間)。

【911事件】

》2001年9月11日凌晨,19名劫機者利用催淚瓦斯、刀槍等挾持且控制4架商用飛機,飛往指定位置

》9月11日08:46,美國航空11號班機(波音767)撞上紐約世貿中心北塔

》9月11日09:03,聯合航空175號班機(波音767)撞上紐約世貿中心南塔

》9月11日09:05,當時正訪問小學的美國總統小布希,被白宮幕僚長告知「美國受到攻擊」的消息

》9月11日9:24,美國總統小布希在參訪學校的另一間教室發表簡短演說,稱此事件為「國家的悲劇」

》9月11日09:37,美國航空77號班級(波音757)撞上位在維吉尼亞州的五角大廈

》9月11日09:42,美國聯邦航空總署(FAA)下令所有民用飛機停飛,飛行中的飛機也需要立即降落

》9月11日09:59,紐約世貿中心南塔倒塌,經媒體轉播,全球有億萬的觀眾目睹此悲劇

》9月11日10:03,聯合航空93號班機(波音757),飛入賓州一處農田。據悉是機上乘客試圖制服劫機者所致,而原先此班機預定的目標是國會或是白宮

》9月11日10:28,紐約世貿中心北塔倒塌

》9月11日12:02,阿富汗塔利班政權發表聲明譴責此事件

》9月11日17:21,紐約世貿中心北塔倒榻的碎片波及世貿中心7號大樓,火勢延燒數小時,最終導致世貿中心7號大樓也倒塌

》9月11日18:00,伊拉克政府在國營電視台發表官方聲明,稱此事件是對「美國反人類罪行」的報應

》9月11日20:30,美國總統布希在白宮向全美發表談話,他在演說中指出恐怖攻擊可以動搖最大建築物的根基,但是無法觸及美國的根基。這些恐怖攻擊摧毀了鋼鐵,但是不能削弱美國鋼鐵般的堅強決心

》9月11日21:00,美國總統布希召見國家安全會議成員,隨後與資深顧問會面,布希與同僚們認定奧薩瑪賓拉登(Osama bin Laden)為此事件的幕後首腦

911恐攻事件幕後主使賓拉登與一小群記者會面時的畫面,身後還放著一把AF47步槍。(圖/美聯社)

【911事件後續影響】

》9月14日,美國國會《使用軍事力量授權法》(Authorization for Use of Military Force Against Terrotists),賦予總統有權打擊恐怖主義

》9月22日,美國通過《航空運輸安全與系統穩定法》(Air Transportation Safety and System Stabalization Act),並且成立911受難者賠償基金(VCF),可申請身故或受傷賠償。原本期限至2004年,後展延到2015年,在2019年美國總統的川普簽屬911受害者賠償金的永久授權,將索賠申請期限延至2090年10月1日

》10月7日,塔利班組織拒絕交出賓拉登,美英聯軍入侵阿富汗,推翻其政權

》2002年11月,美國頒布《國土安全法》(Homeland Security Act)以及《愛國者法案》(Patriot Act),也成立國土安全部(DHS)

》2002年11月,美軍開始在葉門(Yemen)打擊基地組織

》2003年3月20日,美國率領聯軍入侵伊拉克,推翻海珊政權

》2006年11月5日,伊拉克獨裁者海珊接受絞刑

》2011年5月2日,賓拉登在巴基斯坦遭到美國特種部隊擊斃

》2014年5月2日,歐巴馬宣布阿富汗戰爭結束,但維持在當地駐軍約1萬名,北約結束戰鬥任務。

》2014年6月29日,巴格達底宣布建立伊斯蘭國(ISIS),並掃盪伊拉克

》2018年1月,川普國防部長馬蒂斯宣稱反恐不再是國家安全重點,而是大國競爭

》2020年2月29日,川普政府與塔利班組織簽屬歷史性撤軍協議

》2021年4月13日,拜登宣布911年完全撤軍,隨後將日期提早到8月31日

》2021年8月19日,塔利班政權宣布建「阿富汗伊斯蘭大公國」

》2021年8月31日,美軍最後撤軍日,宣告結束阿富汗駐軍20年的歷史

據了解,911恐怖攻擊事件是源自於基地組織對美國等西方國家干預中東地區,所累積的不滿累積為仇恨情緒所致。《英國廣播公司》(BBC)引述2001年12月份賓拉登講話的影片指出,針對911事件,他的詮釋是「我們目睹了那些自稱為人道主義者為了捍衛自由所犯下的真正罪行。」

911恐怖攻擊事件造成至少2996人在事件發生當日死亡,其中包含19名劫機者。其中罹難者共有372名,來自90多個國家。在罹難者中也包含343名消防員,以及來自60個不同部門的警察、2名護理急救人員。

除了在當日因襲擊發生而不幸身亡者,部分倖存者也因為吸入過多濃煙而產生疾病,在接下來幾年之內陸續死亡,約有1140位當日在現場的人在事件發生後罹患癌症,並被推論與此襲擊有關;此外,此事件也在無數人心中留下難以抹滅的創傷與陰影。