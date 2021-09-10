從風水角度來看，廚房是一家的財庫，裝潢配置對家人的運勢影響很大，不過廚房的水管安裝卻常常被忽略，運勢命理網站「生肖運勢天天看」分析，安裝廚房水管時不可安裝在瓦斯爐上方，最好安裝在屋頂上，安裝方式以隱藏為佳，最後還要注意廁所水管和廚房水管的相對位置，避開禁忌才能形成好的風水狀態，增旺家人運勢。

▍1.忌安裝在瓦斯爐上方

不要將外露的水管安裝在瓦斯爐上方，首先，這樣會形成「水火相戰」的風水格局，瓦斯爐的火氣是往上走的，而水管的水氣是往下走的，一上一下，導致水火直接相撞，磁場對沖，影響到整個家宅運勢，也不利於女主人健康；其次，水管如果在瓦斯爐上方，水管長期被熱氣影響，容易簡短水管的壽命，所以，不管是為了家人的財運和健康，還是為了水管的使用時限，都不建議在瓦斯爐上方安裝外露的水管。

▍2.水管最好安裝在屋頂

鋪設廚房水管時，應盡量避免將水管設置在地面上，最好是能在屋頂上或牆上，關於水管鋪設有個口訣就是「走頂不走地、走豎不走橫」，這麼做有助於從頂上水管判斷是否管道有漏水，可以及時處理，也有利於水管維修。

▍3.廚房水管宜隱藏安裝

廚房水管適合隱藏安裝，不要暴露在外，因為廚房油煙多，如果水管暴露在外，容易沾染油漬，清洗起來麻煩，而隱藏安裝水管就不會有這個問題，藏在牆裡也更美觀。此外，在風水中，明水和暗水也是不同的，相比於明水，暗水是藏起來的，就不會輕易和廚房中的火產生對沖，有利於家運穩定。

▍4.水管彎道不要太多

廚房中的水管彎道是很有必要的，它可以達到存水的效果，還能有效避免水漏出來，從而減少了細菌的滋生，以及廚房異味的產生。可是廚房水管彎道如果太多，就容易出現堵塞的情況，水管堵住，水就無法流動了。因此，如果家中水管彎道多的話，就要時常檢查，避免堵塞。

▍5.注意廁所水管位置

在設置家中的排水管道時，一定要記住排水管應先經過廚房，千萬不能將廁所的污水管設置在廚房上游，這樣廁所的污水就會流到廚房下面，會使廁所中的污濁之氣進入廚房中，導致廚房氣流雜亂，沖散財氣，不利於家中財運，而且廚房是人做飯的地方，如果有了廁所的穢氣，就會有損家人健康。

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