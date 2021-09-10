新竹縣新埔鎮照門里大坪社區近年大力推動愛玉種植，10日舉辦「友愛友善．相玉九芎湖」，不僅為行人友善專用步道啟用剪綵，也展現近年種植愛玉的成果，已種下的3000株愛玉，即將進入採收期，首批可望於明年收成。
照門里大坪社區較廣為人知的地名為九芎湖，過去以富麗農村聞名全台，近年透過農村再生計畫，營造成為環境教育場域，近3、4年則推動愛玉種植、推廣活動，照門里長劉華柱指出，為了推廣愛玉，大坪社區近年結合周邊的鹿鳴里，吸引20多名農友種下3000株愛玉，也曾前往其他地區考察，並各地農友成立「有限責任愛玉運銷合作社」，希望提供給消費者品質優良且穩定的愛玉籽。
大坪社區種植愛玉，行政院農業委員會水土保持局台北分局也在後面當推手，從2017年開始支持愛玉種植推廣計畫，此次也補助闢建大坪社區友善步道，在九福路外的排水溝，搭建寬約3公尺、全長280公尺的行人專用友善步道，使到訪的遊客，可以人車分流，通行更加安全。
劉華柱表示，大坪地區的3000棵愛玉，有一半已經進入採收期，首批可望在明年收成，他利用九福路的「水黃皮」行道樹下栽種愛玉公株，社區內的家戶只要願意就能栽種母株而獲得成果。
10日舉辦「友愛友善．相玉九芎湖」活動，為步道剪綵啟用，現場也展示愛玉的加工經營，從生態系統到可加工的食品，甚至還有相關業者到場，增加民眾對於愛玉的知識。
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