美國藥廠莫德納（Moderna Inc）9日表示，正在研發一款二合一型疫苗，結合COVID-19（2019冠狀病毒疾病）追加劑與開發中的流感疫苗。

莫德納希望現在研發中的呼吸道融合病毒（RSV）疫苗能與其他呼吸道疾病疫苗結合，一年僅需施打一劑。

莫德納執行長班塞爾（Stéphane Bancel）在對投資人的研發藥品說明會上表示：「若我們能將每年施打且極具效力的泛呼吸道疫苗帶進市場，相信將有非常大的商機。」

分析家和健保投資人表示，莫德納、輝瑞藥廠（Pfizer Inc）與德國生技BioNTech在COVID-19追加劑的獲利已經上看數十億美元，若將流感與其他疾病的疫苗融合其中，將進一步提升獲利。

莫德納股價9日聞訊上揚6%。

莫德納目前正在開發多款流感疫苗，新疫苗將結合實驗中的流感疫苗，以及莫德納現有的COVID-19疫苗。

除莫德納外，美國諾瓦瓦克斯醫藥公司（Novavax Inc）8日也宣布啟動初期研究，將結合流感和COVID-19疫苗。