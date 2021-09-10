璨樹颱風目前在鵝鑾鼻的南南東方約470公里海面上，以每小時18轉13公里速度，向西北轉北進行，近中心最大風速每秒58公尺，七級風暴風半徑200公里，中央氣象局已在下午5點半發布陸上颱風警報並指出，璨樹颱風外圍環流將在今晚起開始影響台灣，預估明天中午暴風圈會開始籠罩台灣，宜花、北部及中部地區將「風強雨驟」。

中央氣象局指出，今天晚間至11日基隆北海岸、東半部地區及恆春半島有陣雨或雷雨，並有局部大雨或豪雨，其他地區亦有局部短暫陣雨或雷雨，明天各地有陣雨或雷雨，中部以北、東北部、東部及其他山區並有局部大雨或豪雨，北部、東北部、東部有局部豪雨等級以上降雨發生的機率

氣象局預報員徐仲毅表示，明天起風勢明顯增加與增大，周日暴風圈籠罩全台，潛勢預報圖以通過東部近海機率高，預計明後2天最靠近台灣，明天下半天至周日一整天影響最劇烈，明後2天近中心附近，尤其是蘭嶼、綠島等地風浪大、風速強，北海岸、東半部、中南部沿海及澎湖、金門等地則要留意長浪。