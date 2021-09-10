新竹北埔鄉一名鄉民，日前開怪手整地時，突然看到1條與成人手臂一樣粗的「巨無霸級雨傘節」，爬上鏟斗，當下雖然害怕，仍然馬上停下機具，將這條巨大雨傘節拍下來傳到臉書社團「野生蛇相」，網友看到照片紛紛驚喊：「好粗」、「500萬的大雨傘」。

拍到這條超巨大雨傘節的原po，當時開著怪手在新竹北埔整地，不料突然看到1條雨傘節爬上鏟斗，於是立刻停止挖地，走到鏟斗旁觀看這條巨大雨傘節。據原po描述，這條蛇目測長度超過1.5公尺，與男生成人的手臂一樣粗，事後他讓這條雨傘節平安離開現場。

許多網友看見這條雨傘節紛紛驚呼「第一次看到這麼大的！還以為是外來種的眼鏡王蛇！？」、「能長這麼大實屬不易，感謝你的善舉」、「再過幾年就煉成人形來報恩了」、「這支傘500萬的」、「真的大隻！應該是山神化身！」

「雨傘節」是台灣4大毒蛇之一，最長可達190公分，棲息在闊葉林、混生林、草原、墾地、溪流、湖沼、溝渠、海岸，偏好在潮濕的環境活動，屬於夜行性，毒性強，但攻擊性不強，以蛙、蜥蜴、魚、鼠類、其他蛇類或蛇卵為食，主要分布在台灣本島、金門、馬祖海拔500公尺以下地區。