許多情侶基於種種原因，分手後從此形同陌路，但也有些人即便分手了，心裡依舊記掛前任，《搜狐網》運勢專欄就點名4大星座男，分手後會默默守護對方。

巨蟹座：

巨蟹男之所以會選擇分手不是因為不愛了，而是因為自卑，擔心自己無法給對方更好的生活，所以寧願選擇放手，就算兩個人分開，巨蟹男依舊會默默守護對方，只要能夠幫助到對方，他們願意義無反顧的站出來。

處女座：

雖然選擇分手，但其實這並非處女男的本意，他們心裡頭根本忘不了對方，甚至抱著一絲幻想，等到時機成熟時或許還能夠再挽回對方的心，過程中就算辛苦，他們也認為十分值得。

射手座：

射手男深知兩人性格不合，若是強求在一起，未來只怕問題依舊存在，但長情的射手男無法輕易忘掉對方，就算分手依舊會默默關注前任，一旦對方有需要，自己也會給予幫助。

雙魚座：

雙魚男跟前任在一起久了，雖然彼此沒有心動的感覺，但早已將對方視作家人，一旦發現對方跟自己在一起不開心，他們會選擇放手讓對方自由，只是分手後他們依舊會默默的守護對方。