指揮中心表示，新北幼兒園群聚沒有進一步擴大，維持在27例，其中埃及爸（案16160）一家三口都染上Delta變異株。(指揮中心提供)

中央流行疫情指揮中心今（10日）針對新北幼兒園群聚公布最新基因定序結果，確定埃及爸（案16160）一家三口都染上Delta變異株，同時也指出與埃及爸同日返台的表哥和哥哥（案16169、案16170）抗體檢驗結果為陰性，研判是近期染疫，指揮中心不排除將改列為本土感染。

今新增2例本土、5例境外移入，指揮中心表示，新北幼兒園群聚沒有進一步擴大，維持在27例，2例本土分別為北市松山區一名國中生，與新北市一位民眾去醫院檢查身體，經篩檢後確診。

指揮中心今公布埃及爸一家三口病毒基因定序，確定妻子（案16155）及小孩（案16145）皆感染Delta，顯示和幼兒園群聚為同一感染源，不過仍不能推斷埃及爸就是這起群聚感染源頭，也有可能是其他社區不明感染源頭傳給他，再傳回去給家人，目前仍暫判埃及爸為境外移入個案。

然而，指揮中心也公布與埃及爸同日返台，入境後陰轉陽的表哥和哥哥，抗體測試結果呈陰性，醫療應變組副組長羅一鈞研判，這顯示2人為近期感染，推測是在過去7-10天之內染疫，可能屬於晚一波的感染個案。

羅一鈞說明，後續將追蹤表哥和哥哥體內Ct值變化，若Ct值有再下降，顯示病毒量增加，未來就有可能將這2例改判為本土病例。指揮中心發言人莊人祥表示，目前不會針對埃及三兄弟回頭匡列8月4日同班機乘客，畢竟已經過14天居家檢疫期，也完成2次採檢，就算有抓出確診者，也不具有傳染力。