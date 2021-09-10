台北地院審理立委集體貪汙案，10日傳喚涉嫌期約賄賂的時代力量前黨主席徐永明，釐清當時徐永明協助借用立法院「紅樓」會議室場地的情況，徐的前助理及教授胡博硯證稱，徐不是主辦人，只是幫忙借用場地。

北院10日傳訊東吳大學法律系教授胡博硯及徐的前助理李承值，胡博硯說，公聽會舉辦前沒有跟徐永明等人討論，只有郭克銘說徐永明會協助借用立法院「紅樓」會議室場地。

李承值說，郭克銘提出很多要求，包括要求徐永明辦公室以公聽會主辦人身分對經濟部發文，不過，類似陳情案件很多，他都是以敷衍的心態去回覆；庭末法官表示，將傳喚郭克銘、太流公司前董事長李恆隆等進行交互詰問。

檢方起訴指控，李恒隆在爭奪SOGO經營權的過程中，於2019年10月間企圖以200萬元金錢攻勢，賄求徐永明同意與東吳大學合辦公聽會，盼施壓經濟部撤銷太平洋流通的增資登記。

李恒隆透過與徐永明交好的趨勢民調總經理吳世昌，去探詢徐的真意，恰逢選舉期間有大量資金需求，且時代力量經費拮据，徐因此在同年12月2日與李等人會面，講好由徐借用立院紅樓會議室舉辦公聽會，再共同具名發文施壓經濟部官員出席，事成後再由吳協助將匯款匯入時力政治獻金專戶。