總統府原住民族歷史正義與轉型正義委員會今天召開第16次委員會議，召集人蔡英文總統致詞表示，她曾見證泰雅爾Skaru流域部落群與國家山林治理機關Sbalay和解儀式，希望能從這個案例出發，推動族人與政府機關間更廣泛的發掘真相與和解工作。

本次會議第一個報告案，是今年4月「TAYAL泰雅爾Skaru流域部落群與國家山林治理機關Sbalay和解儀式辦理情形」。由輔導會副主任委員李文忠、農委會林務局局長林華慶、內政部雪霸國家公園管理處處長張維銓、Skaru流域部落群族人代表喇藺‧猶命Laling Yumin及原民會主任委員夷將．拔路兒Icyang．Parod等人分別提出簡報。

蔡總統說，成立原轉會，除了要針對當下的課題，直接溝通對話外，也要持續致力於還原歷史真相，推動族群之間的和解。今年4月，她前往新竹縣五峰鄉見證泰雅族部落，跟林務局、國家公園管理處之間的和解，這是很好的例子。

副總統賴清德也說，這個和解儀式不僅僅像蔡總統所說的，有助於解決台灣原住民族類似情況的一些問題，背後還有一層意義，也就是原住民族朋友是最早在這塊土地上生活的主人，他們接納、或也歡迎其他後面來的人。

賴清德認為，台灣這塊土地其實不大，不一定是在部落，在平地或在任何一個角落，如果都能夠有Sbalay和解這樣的精神跟胸襟，相信台灣應該會更融洽。他強調，2300萬人不管先來後到，沒有分你我，而是我們共同打下來的成果，屬於大家，「我覺得這個意義是滿好的。」