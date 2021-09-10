美國總統拜登於10日上午和中國大陸國家主席習近平通了90分鐘的電話，而這是雙方7個月以來第一次對話。據白宮新聞稿表示，雙方進行了廣泛的戰略性對話，他們討論了避免讓世上兩大經濟體從競爭轉向衝突的必要性。資深媒體人黃暐瀚解讀，美國從不可能也從未想要拋棄「一中政策」，而會幫台灣到什麼程度？後續要去觀察。

資深媒體人黃暐瀚10日在《新聞大白話》表示，這是美方希望能夠談話，習近平同意，才進行談話。也不是大家通個電話講講就好了，雙邊的幕僚群規畫了半年以上的時間。大家記不記得3月的時候發生什麼事情？3月的時候，王毅、楊潔篪、蘇利文、布林肯，在阿拉斯加講的不歡而散，當場兩邊都吵起來了。可是真正大哥出面的時候，都是輕聲細語，拜登和習近平的談話，懇切而且不想發生衝突。

黃暐瀚認為，台灣要面對很大的問題，拜登談的就是希望競爭但不要發生衝突，「中美毫無理由發生衝突」，因為從頭到尾都堅持一中政策，所以無意發生衝突。

黃暐瀚強調，台灣常常被拿到前面成為關鍵角色，可是底線到底在哪裡？美國從不可能也從未想要拋棄「一中政策」，而會幫台灣到什麼程度？後續要去觀察。