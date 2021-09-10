大馬新人蔡明仁日前推出首張專輯《蔡明仁MINGREN》，回想初來台時日子過得相當艱辛，他每天只允許自己享用一小碗魯肉飯加一顆魯蛋，餓到受不了就靠泡麵果腹，存款一度僅剩幾10元，也不敢告訴家人怕父母擔心；蔡明仁說：「那時候硬逼自己要堅強，但其實心裡很酸，想著我到底何時才能好好吃三餐。」

蔡明仁5年前隻身來台念大學，顧及老家還有一個弟弟也要念書，他擔心爸媽經濟負擔太重，升大二那年，他不再向家裡索取每月1萬5000元的生活費，靠自己寫歌投稿的零星收入勉強渡日，過著有一餐沒一餐的生活，好幾次戶頭裡只剩8、90元，連提款機都領不出來，就這樣過了將近一年，收入才逐漸穩定。他將當時的心酸點滴寫進新歌〈一步一腳印〉，歌詞「告訴爸媽我沒問題，有天我會成名，讓他們卸下憂慮，電話蓋下去我面無表情」，提醒自己再困難也要完成學業。

其實蔡明仁相當獨立，在大馬求學時全靠自己打工賺零用錢，12歲就在麵攤端盤子，當過餐飲服務生、商場銷售員，連蛋糕烘培助理、餐廳駐唱都做過，相當能吃苦的他，沒想到來台後因國籍限制無法打工，不僅生活陷入苦境，惡運更是接連不斷，台北租屋處曾因屋頂嚴重漏水、被迫搬家，還有一次因病重、自己打電話坐救護車去醫院。

去年對他而言是很不容易的一年，除了疫情，他5月時因急性腸胃炎掛急診，「當時我一個人在租屋處痛到快暈倒，趕快趁還清醒時打電話叫救護車」。這段經歷也寫成新歌〈惡臨惡臨〉，唱著「戰士不輕易罷休、決不退讓的戰鬥、願意奉陪到底」，象徵他打死不退的決心，一定要在台灣歌壇闖出頭。