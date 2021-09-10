大陸人氣綜藝節目《披荊斬棘的哥哥》今(10日)播出最新一集，在所有哥哥第二次公演結束後，歐陽靖、陳輝部落排名確定墊底，將按照節目規則自行選出同部落的3位男星淘汰。最終確定由歐陽靖、陳輝與劉端端3人離開，但在個人喜愛度排名吊車尾的敖犬，卻因為在討論誰要淘汰的過程中，一聲不吭，掀起觀眾罵聲不斷。

歐陽靖、陳輝部落在第二次公演成績公布，確定淪為最後一名，必須自行選出隊伍裡的3位成員淘汰，暫別舞台。只見身為隊長的陳輝第一時間就舉手自願被淘汰，因為他認為自己的犧牲可以換來一位兄弟留下，接著人氣不俗的歐陽靖與黃征、劉端端也自願站出被淘汰。

來自台灣的敖犬(右)在討論誰被淘汰的過程中與麥亨利沉默不語。(取自微博)

歐陽靖、陳輝部落在歷經一番痛苦難捨的討論後，最終決定由歐陽靖、陳輝與劉端端淘汰，只是這個淘汰名單就令部分觀眾難以接受，甚至把矛頭指向了在個人喜愛度排名墊底的敖犬與排名倒數第4的麥亨利，認為兩人在抉擇過程中，始終不發一語，等到結果出來才在落淚不捨哥哥們離開之舉真的太假了！

而敖犬的微博底下更是被網友罵聲灌爆，「你怎麼不開口？最應該走的人是你啊…你真的太氣人了，那麼多年了為什麼不紅？知道原因了吧」、「為什麼不滾？人氣最低最主動站出來的不應該是你？？？」、「看完太生氣了，真的太自私，你應該站出來，自己墊底，走的那三個人氣和實力都比你高」。