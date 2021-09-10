日本行政改革大臣兼疫苗協調大臣河野太郎10日表示，他已向首相菅義偉表明決定參加自民黨總裁選舉。他也是是繼自民黨前政調會長岸田文雄及前總務大臣高市早苗後，表態參選的第3人。根據日媒民調，他被認為是最可能出線的下一任總裁與首相。

現年58歲的河野太郎出生政治世家，畢業於美國喬治城大學，英語流利，幾乎聽不出日本腔。他曾任外務大臣與防衛大臣。

其實早在2020年前首相安倍晉三因病請辭時，他就曾有意參選，但當時被副首相兼財務大臣的麻生太郎勸退，如今則是在取得麻生的同意下，表態出馬。

菅義偉3日突然宣布不尋求連任自民黨總裁，前外長岸田文雄隨即宣布投入選戰，而獲得前首相安倍晉三支持的前總務部長高市早苗也在兩天前表態參選，力爭成為日本首位女首相。

自民黨總裁選舉將在9月17日提名，29日投票。由於自民黨在日本眾院仍占主導地位，因此誰當選自民黨總裁，理應就會是下屆日本首相。

根據《共同社》4、5日針對全日本進行的電話民調，顯示河野太郎以31.9％的支持率奪冠，其後依序是石破茂的26.6％、岸田文雄的18.8％，其他人皆未超過10％。另據《讀賣新聞》民調，河野太郎依舊以23％的支持率奪冠，其次則是石破茂的21％、岸田文雄的12％。儘管石破茂人氣高，但他已決定不參選。