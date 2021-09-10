《玩很大》首遊拉拉山。（三立提供）

中視、三立實境外景節目《綜藝玩很大》近來企劃內容多變，日前播出的全新賽制「金幣爭奪戰」廣受好評，上、下兩集接連攻佔YouTube發燒排行榜。藝人為了準時打卡賺金幣各個不擇手段，還有人在關卡進行中突然離開錄影現場，這次製作單位將規則再升級！不只是要「準時」，還要在當下完成指定任務才算成功。

其中黃隊阿倉的任務是必須換上護士服替大家記錄體溫，同隊的吳宗憲趕在時間內匆匆替他換裝打扮，卻被敵隊的李玉璽笑虧「這護士好可怕」。兩隊人馬不計代價，在任何時間、地點都想盡辦法要賺取金幣，因為這次不只是任務升級，賽制也進階成「強盜金幣掠奪戰」，每一個關卡的贏家可以抓取一把敵隊的金幣，黑隊的KID林柏昇為了避免被吳宗憲「強行掠奪」，更是要隊友拚盡全力取得勝利，讓每一關的遊戲過程都充滿濃濃的火藥味。

《綜藝玩很大》近兩年雖然因疫情影響無法出國拍攝，卻更深入台灣各個鄉鎮取景，先前曾到過嘉義阿里山、宜蘭太平山等地方，讓觀眾在電視機前就能將美景一覽無遺，這次趁著炎炎夏日來到桃園拉拉山避暑，同時祭出升級版的「強盜金幣掠奪戰」，希望觀眾也能一起同樂。