民進黨前桃園巿議員王浩宇10日宣布投入高雄巿議員三民區初選。曾在臉書跟他摃上的時代力量三民區議員林于凱回應「歡迎」，其他藍、綠同選區議員則認為，曾被罷免的王浩宇來高雄是不會被選民接受的。

林于凱表示，歡迎王浩宇來三民區選，因為民主社會，選民能有多一種選擇都是好事，但是王浩宇本身也要證明，他對高雄的理解有多少。

他說，高雄人相當務實，王浩宇也要證明已被桃園巿民罷免的他，是否有足夠理由來高雄選舉，如果只是為了政治上的宣示，或者只想要過個水，相信高雄巿民不會認同，也無法被說服。

三民區巿議員也是國民黨團總召童燕珍認為，王浩宇來高雄選舉本身就是個錯誤，不僅因為他是空降，事實上王浩宇也不曾對高雄付出過心力，更不曾服務過高雄人，何況他還是一個被桃園巿民罷免的人。

童燕珍說，王浩宇是朝野都無法接受的人，不管是不是到三民區，來高雄選根本就是輕視高雄人智慧，難道一個被罷免的人，高雄人會接受？

民進黨三民區議員何權峰表示，王浩宇貼出前高雄巿長韓國瑜要他「放馬過來」的影片，以韓國瑜來「推薦」，但韓國瑜已被高雄巿民罷免，也是離開高雄的人，如果真的要來高雄選舉，應該提出自己的政見，以及對高雄的願景，爭取選民認同，而不是以一個離開高雄的人來「推薦」。