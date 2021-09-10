蔡義德（左）和大學學長姐成功攻頂合歡山主峰。（廣欣實業提供）

台語歌手蔡義德從小身障無法正常行走，但一直懷抱著登高山的夢想，希望能夠和正常人參與登山活動。昨（9日）終於一償夙願，和逢甲大學EMBA學長姐共7人隊伍，成功攻頂合歡山主峰（海拔3417公尺）。他形容登頂時感受：「這真的是過五關斬六將，用半條命換來的心血成績，做夢都想不到我真的可以爬上來。」

蔡義德是用輪椅登山，階梯部分需要學長姐接力幫他抬上去，還有很多段的碎石子路，他的輪椅輪胎幾乎是在磨破的邊緣，其中幾段路是走懸崖峭壁的階梯，加上他有懼高症，學長姐接力抬他的時候都提心吊膽，深怕一個手滑就會發生危險。蔡義德說：「爬懸崖峭壁的時候心臟噗噗的一直跳得很厲害，驚險萬分，但我一直告訴自己這一關一定可以過去，不用怕。」

從來沒有爬過山的蔡義德原本擔心會發生高山症狀，爬陡坡的時候他雖然有點喘，但是到最後衝刺的時候，他竟然一馬當先衝在最前面，讓很多登山客都豎起大拇指對他說：「你很棒、真勇敢」。過關斬將、克服重重的困難，多年來的願望終於達成，蔡義德表示：「當我登頂的時候呼吸到新鮮美好的空氣，看到藍天白雲，壯觀的山景，真的覺得人生實在太美好了，當下就許願下一次要登玉山，人生就是應該要不斷地闖關，不斷地創造奇蹟。」

回程快到終點的時候，蔡義德的輪椅輪胎都磨破了，最後500公尺是顛顛簸簸的抵達，「我真的眼淚都快要掉下來，上蒼助我，終點已經在望，就是用爬的我也要爬到終點」。蔡義德感謝學長姐們的協助幫忙，也鼓勵所有人，就像他新專輯《過五關》一樣，「人生在世，關關難過關關過」，每個人都有各自的關卡要過，像他這樣的身體狀況都能夠登上合歡主峰，他相信人生的道路上大家只要有信心有勇氣，一定都能克服難關。