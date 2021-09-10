長榮機師確診Delta，先前造訪過的診所也因此遭停業集中檢疫14天，讓該診所醫師相當不滿，喊話同業拒絕幫機組員看診。對此指揮中心指揮官陳時中表達譴責「這是不對的」，強調大家該對抗的是病毒不是人。

基層診所抱怨，自己遭確診Delta的機師波及，被迫關診隔離，更批評衛生局完全沒有過問診間防疫措施，要求全部診所7人與部分病患前往檢疫所進行隔離，大嘆無論是穿上隔離衣與面罩，N95戴多緊都沒用，遇到Delta根本無法反抗，先關再說，文末更呼籲同業別再幫機組員看診，代價實在太大。

陳時中今天(10日)在疫情記者會上對此表達譴責，表示「這是不對的」，他強調，大家要對抗的是病毒，不是人，沒有人願意染疫，大部分機組員也都很守規矩，都有看病的權利，不能因少數個案影響權益。

Delta變異株肆虐全球，台灣近日也陸續傳出案例，且大多數感染源至今依舊不明，雙北數十所學校停課，新北也再度宣布禁止內用，台北市是否會跟進，市長柯文哲表示還需觀察1至2天。