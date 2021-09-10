總統蔡英文博士論文爭議，美國北卡大學經濟學系副教授林環牆等人在9日9日於立法院透過視訊方式，舉行「蔡英文論文門最終審判」記者會，發表質疑蔡英文總統博士論文的「八大鐵證」，質疑蔡未完成論文口試，且回台後以造假畢業證書到政大任教。前新北市長朱立倫今天(10日)表示，蔡英文若有唸過博士，為什麼找不到博士論文，質疑她的博士學位明顯有瑕疵。

據香港媒體《中評社》報導，朱立倫10日接受訪問時表示，蔡英文若有唸過博士，不管她是在哪一國唸，Google、圖書館都應能查到她的博士論文，但為什麼目前卻找不到蔡英文的博士論文，蔡英文能否跟大家解釋為什麼她的情況這麼特殊、為何可以沒有完整的論文版本？還有為何僅憑有手寫改正的初稿，就能拿到博士學位呢？

朱立倫指出，蔡英文的博士論文爭議，如果沒有對外說清楚，她的博士學位永遠有人會質疑。蔡英文說學歷是真的，那論文有沒有問題呢？為什麼Google、圖書館都找不到蔡英文的博士論文，被質疑後才提供影本，影本還有缺頁以及有改的草稿，蔡英文的博士學位明顯有瑕疵，蔡本人和母校倫敦政經學院（LSE）更要追究到底。

總統府發言人張惇涵9日曾對此回應表示，LSE校方已公開證實過「蔡博士確實於1984年取得法律博士學位」；並且總統府也早已公開出示過校方所提供的學生資料，證明總統經過嚴謹程序取得博士學位。