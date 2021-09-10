中職樂天桃猿啦啦隊「Rakuten Girls」成員林襄，今年2月才加入，就因嬌小外貌卻有大反差E罩杯身材，半年多時間就累積高人氣，推出個人寫真《與你襄遇》也造成搶購熱潮；林襄平時會在IG分享美照，今（10）日曬出再渡假民宿玩水的泳裝照，展現超巨身材還差點走光，火辣程度被粉絲讚「沒懸念了」。

林襄是新一代啦啦隊女神，穿著制服在場邊跳舞應援的模樣，早就電暈大票球迷，離開球場她也總是大方分享工作、出遊或生活美照，人氣相當高；林襄今日在IG分享去宜蘭渡假民宿玩水的照片，開心地表示「好久沒有泳裝照了」，在水池邊玩得不亦樂乎，還調皮地吐出小舌頭，看起來十分享受愜意。

畫面中林襄穿著一套白色比基尼，她疑似跪趴在水池邊，四肢纖細，胸前卻相當「巨大」，比基尼上身更挖出一個大洞，超深事業線幾乎不見盡頭，宛如比基尼「被炸裂」；下半身布料稀少，翹臀和長腿一覽無遺，但比基尼下身似乎太大件，有點鬆的情況肚臍下方露出神秘黑影，讓人看了臉紅心跳。

林襄好身材馬上吸引一票藝人、網美好友留言，「可愛」、「美呆了」、「哇嗚」、「我的天啊我要衝過去了啊啊」、「喔哦哦哦哦哦哦這集真襄（香）」、「太辣了吧」、「暈」；網友更看了臉紅心跳，興奮地在底下留言，「可以借我摸一下嗎」、「沒懸念了」、「我要噴鼻血了」、「又舔…又舔嘴唇」、「這張要爆了，這麼久以來最殺的」、「泳褲是不是太鬆了」、「女人之中的極品」。