香港國泰航空早前要求所有駐港機組人員，須在8月31日前接種疫苗。而8日已解雇一批未完成接種疫苗的機組人員，其中有正餵哺母乳、曾提交醫生證明暫不適宜接種疫苗的機組人員被解雇，公司多次表示明白她的情況，但並無任何商量即解雇，使過去一年幾乎只領取底薪的她生活更艱辛。

國泰前空姐Stephanie向《東網》表示，由於正餵哺母乳，擔心接種疫苗有影響嬰兒，因此於7月已向公司提交醫生證明，表示仍須更多研究數據決定哺乳媽媽是否適合接種，而她也向公司明言會於12月1日前，待她完全退奶，就去接種疫苗。當時，公司於電話中表示，她的情況可以理解。

未料，她9月2日便收到公司電郵，表示由於她尚未完成接種疫苗，將會採取進一步行動，中止(terminate)聘用。Stephanie隨即致電負責的部門「Service Excellence」，對方口頭表示明白她的情況，但需要時間批核及處理。她苦等多天，卻於9月8日收到正式的解雇通知，她嘗試致電公司要求説法，對方只表示會交由上級處理。自此之後，負責部門的熱線便打不通。

Stephanie表示，國泰對外聲稱，會把尚未完成接種疫苗的員工調往其他崗位，實際上「講一套做一套」，過程中完全無接觸他們商量，也無任何措施保障打針後出現身體狀況的員工。而且，「中止(terminate)僱傭關係」是十分嚴重的字眼，一般用於犯嚴重過錯的情況，不應用於不打針的員工身上。她續指，她身邊有約20人同樣提交了醫生證明，但仍被解雇，料實際數字更大，質疑公司只是找另一個藉口開除人，「現在全球經濟都差，我們不是不肯共度時艱，但公司可否體恤一下我們？」。

香港勞工處呼籲僱主應顧及不適合接種新冠疫苗者的需要，考慮為他們作出其他合適的工作安排。《僱傭條例》並無就有關接種新冠疫苗的獨特情況作出規定，然而，一般情況下，僱主在終止僱傭合約時，須根據《僱傭條例》規定及有關合約條款支付解雇補償，僱員亦可以就僱主非基於條例規定的正當理由解雇，向僱主申索。