味全龍隊宣布再與6名新進球員完成簽約，包含第2、3輪指名的大理高中投捕雙星曹祐齊、李展毅，另外還簽下1名自主培訓球員外野手張祐嘉，今年季中選秀選進球員全數簽下。

龍隊下半季在第1指名的吉力吉撈．鞏冠加盟後，攻守兩端都有貢獻，11場出賽共敲出3支全壘打，確實符合球團期待的長程火力。其餘6位加盟新人曹祐齊、李展毅、吳秉恩、張鈞守、陳思仲、邱辰以及自主培訓張祐嘉，球隊皆規劃安排由二軍出發，13號將至斗六訓練基地報到，配合教練團訓練計畫養成。

龍隊今年第2、3指名備受期待的大理高中投捕雙星曹祐齊、李展毅，簽約金分別是400萬及330萬，月薪皆為5萬元，曹祐齊球衣背號挑選51號，李展毅則選了36號。

第4指名平鎮高中投手吳秉恩，球衣背號65號，簽約金250萬，月薪5萬元；第5指名南英商工投手張鈞守，球衣背號74號，簽約金195萬，月薪5萬元。第6指名台北興富發成棒隊內野手陳思仲，球衣背號44號，簽約金80萬，月薪6萬元；第7指名台體大外野手邱辰，球衣背號50號，另簽下自主培訓外野手張祐嘉，球衣背號81號。