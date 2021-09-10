新北市議員陳偉杰說，這是淡水第一座寵物公園，也靠近淡海新市鎮中心，將視民眾使用狀況，未來將持續爭取釋出公有地，充實民眾生活與休閒空間，強化淡海新市鎮生活機能。（戴上容攝）

淡水第一座微型寵物公園在今天（10日）正式啟用了！此寵物公園主要以中、小型犬隻運動為主，擁有跳高輪胎架、浪狀棧道及斜坡板等寵物活動設施，不僅可訓練寵物體力與能力，也是寵物與飼主共同休閒歡樂的好去處。新北市議員陳偉杰說，這是淡水第一座寵物公園，也靠近淡海新市鎮中心，將視民眾使用狀況，未來將持續爭取釋出公有地，充實民眾生活與休閒空間，強化淡海新市鎮生活機能。

陳偉杰表示，有鑑於國內少子化，民眾飼養寵物陪伴已成趨勢，但為了環境安全與衛生，一般市區公園多禁止寵物進入，也缺乏寵物合適的活動空間。面對民眾與日俱增的生活需求，增加民眾與寵物在戶外活動的空間，因此規劃微型寵物公園，並設置多樣有益寵物健康的活動設施，讓民眾與寵物不用上山下海大老遠跑到郊外做活動，只需散步到居家附近就有一起活動的環境，絕對是民眾與寵物「親子互動」的休閒好去處。

陳偉杰指出，原坐落於淡水區新市二路二段和崁頂三路交叉口旁面積約400平方公尺的捷運變電所用地，在去年與營建署協調釋出土地後，目的就是為了爭取規劃為寵物運動場或口袋型公園，充分利用公家單位閒置空地，讓市民擁有更多生活休閒空間，並強化淡海新市鎮的生活機能。陳偉杰說，如今微型寵物公園已啟用，希望民眾能充分利用且善用，不枉市府用心為民眾打造更好生活空間的美意。

陳偉杰強調，這是第一座微型寵物公園，也絕對不是最後一座，未來可視公園使用狀況，將持續爭取更多閒置空地。不僅是淡海新市鎮，也不只是微型公園，還能在更多地點規劃更多合適民眾的活動環境，提供居民生活上使用。陳偉杰說，未來區公所會定時派員進行公園環境清潔，也期待民眾發揮公德心，好好維護這座得來不易的空間環境，讓飼主與寵物擁有更好的活動場域。