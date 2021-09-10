一名女子小貞（化名）去年12月間到一家接骨院接受推拿治療，當時接骨院負責人阿雄（化名），謊稱為了「預防胸部下垂」，趁機撫摸她胸部，甚至以「促進血液循環預防多囊性囊腫」為由，伸手摩擦小貞下體20秒，小貞事後察覺有異報警，法院審理時阿雄以20萬元與小貞和解，雖將他依妨害性自主罪判刑5月，但緩刑3年免入獄。

小貞控訴，事發當日，阿雄先替她熱敷、推拿右腋下方、腿部及下半身穴道等處，後來要她平躺，沒想到卻趁她沒注意時，將手伸進內衣，撫摸胸部及乳頭約10秒鐘，小貞當下立刻提出疑問，阿雄卻以「預防胸部下垂」為由搪塞，小貞不疑有他未加入阻止。

3天後，小貞再度前往推拿，阿雄又以「會卡住」為由，要求小貞脫掉衣褲，隨後伸手撫摸小貞大腿內側，接著以手指快速摩擦下體約20秒，還掰這樣能促進心跳加速與血液循環，要小貞不要害羞，小貞越想越不對勁，隔天就到警局報案。

法院審理時， 阿雄坦承趁機猥褻小貞，當庭拿出20萬元與小貞達成和解，法官認為他有悔意，最後依妨害性自主罪判他5月徒刑、緩刑3，可上訴。

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