璨樹颱風來襲 桃園宣布明天正常上班上課 19:432021/09/10 中時 陳夢茹 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 中央氣象局10日清晨發布強烈颱風璨樹海上警報，桃園市政府宣布明天正常上班上課。（陳夢茹攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 中央氣象局10日清晨發布強烈颱風璨樹海上警報，下午發布陸上警報，桃園市政府宣布明天正常上班上課。 中央氣象局預估，颱風璨樹11日和12日會最靠近台灣，其暴風圈正逐漸接近巴士海峽。桃園市政府表示，據目前狀況來看還未達停班課標準，因此明天維持正常正班上課。 璨樹颱風來襲 3航線18船班今停航 秋颱璨樹來襲 桃園消防局整備 #璨樹 #停班課 #中央氣象局 #桃園 #颱風 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 璨樹最新風雨時程出爐 3地嚴防強風豪雨 週六有望放颱風假 17:122021/09/10 生活 因應璨樹颱風來襲 全聯蔬菜提高2倍貨量 泡麵、水增2至3成 13:132021/09/10 生活 強颱璨樹將來襲 台東縣府畫定山區、溪流及沿海管制區 10:302021/09/10 生活 怕強颱璨樹害心血全毀 台南柚農趁出貨空檔忙巡園 15:332021/09/10 生活 「小鋼砲」璨樹颱風眼曝 鄭明典3字形容 兩地成風雨熱區 08:042021/09/10 生活 璨樹最快下午發陸警 專家揭「颱風假機率高」縣市 12:042021/09/10 生活 強颱璨樹來勢洶洶 台南加強防汛整備 14:532021/09/10 生活 強颱璨樹逐漸逼近 龜山島今起封島3天 11:552021/09/10 生活 強颱璨樹來襲 基隆嶼封島3天 17:262021/09/10 生活 強颱璨樹來襲！下午5點半發陸警 各地風雨時程出爐 15:062021/09/10 生活 強颱璨樹急轉彎 恐擦邊襲台 04:102021/09/10 生活新聞 生活熱門新聞 暴風圈離台剩200公里 全台22縣市11日停班停課完整一覽 - 生活 29歲打完AZ沒發燒 過來人笑：24小時開始搖滾 - 生活 第八輪AZ今10點預約 這2種人有資格 - 生活 再升三級「台灣會有多慘」鄉民曝3行業：死一大片 - 生活 強颱璨樹陸警發布 氣象局曝影響最劇烈時間點 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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