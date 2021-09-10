中央氣象局10日清晨發布強烈颱風璨樹海上警報，下午發布陸上警報，桃園市政府宣布明天正常上班上課。

中央氣象局預估，颱風璨樹11日和12日會最靠近台灣，其暴風圈正逐漸接近巴士海峽。桃園市政府表示，據目前狀況來看還未達停班課標準，因此明天維持正常正班上課。