時雨量預測未達停班課標準 高雄巿明照常上班上課 19:562021/09/10 中時 曹明正 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 高雄巿明（9／11）照常上班上課。(圖截自中央氣象局) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 高雄巿宣布，依據中央氣象局9月10日19時預報資料顯示，高雄市9月10日20時至11日20時雨量預測未達停班課標準，高雄市9月11日（星期六）照常上班、照常上課。 《半導體》8月績優、展望佳 日月光投控振奮 高雄泥岩惡地 今通過列入台灣第9座地質公園 #9月 #高雄巿 #10日 #20 #11日 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 深化台日友誼 高雄、京都簽訂協定書 12:132021/09/10 政治 輝達併安謀 歐盟10月13日裁決 04:102021/09/10 全球財經 老師與確診者足跡重疊！北市文山區90位國中生、19名幼生預防性居隔 03:342021/09/10 生活 《電子零件》日商母公司每股40元迎娶 新揚科擬12月10日下櫃 12:352021/09/10 財經 跨平台MMORPG《傳奇4》全新改版上線 「秘谷佔領戰」9月15日亞洲首戰登場 16:542021/09/10 科技 車手提款地 最愛鳳山苓雅三民 04:102021/09/10 地方新聞 高雄資源回收廠技工圖利上億 業者住處搜出800萬元金條 11:172021/09/10 社會 疫情升溫高雄婦幼展照辦 參展員工籲市府喊停 14:242021/09/10 生活 南方澳跨港大橋 明年9月18日重建完工 04:102021/09/10 地方新聞 高雄券祭抽獎 特斯拉開回家 04:102021/09/10 地方新聞 頭份4月8音樂會再延 9月17日線上直播 04:102021/09/10 地方新聞 生活熱門新聞 暴風圈離台剩200公里 全台22縣市11日停班停課完整一覽 - 生活 29歲打完AZ沒發燒 過來人笑：24小時開始搖滾 - 生活 第八輪AZ今10點預約 這2種人有資格 - 生活 再升三級「台灣會有多慘」鄉民曝3行業：死一大片 - 生活 強颱璨樹陸警發布 氣象局曝影響最劇烈時間點 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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