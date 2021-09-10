攻占台灣電影影史票房第6名紀錄的《當男人戀愛時》。（台北電影節提供）

台北電影節自2019年起設立會外賽「台灣電影行銷獎」，藉此喚起產業對電影行銷專業的重視及人才養成，今年邁入第3屆，10部入圍作品橫跨劇情片與紀錄片，商業與藝術類型兼具，不但題材多元，行銷宣傳手法也別出心裁。評審團成員由電影及廣告創意界等領域組成，將從入圍作品中選出「最佳海報」、「最佳預告片」及「最佳電影行銷」3大獎，並在10月8日正式公布得獎名單。

10部入圍作品包括，改編自肆一同名暢銷小說，與飲料品牌聯名推出告白杯的《可不可以，你也剛好喜歡我》；導演黃信堯以紀錄片為本創作劇情長片，舉辦多場「全台同學站出來」特映會的《同學麥娜絲》；盧廣仲演唱主題曲掀起熱潮，台灣首部票房破億的同志電影《刻在你心底的名字》；結合府城台南場景及蝦捲料理，以感動口碑榮登去年國片年度票房冠軍的《孤味》；剪輯許多短片及擷取金句台詞在社群擴散，由艾怡良主演並演唱主題曲的愛情電影《我沒有談的那場戀愛》；亞洲第一部使用iPhone拍攝，以鮮豔視覺讓觀眾留下深刻印象的《怪胎》；紀錄知名作家七等生傳奇人生，結合文學品牌行銷的《削瘦的靈魂》；善用各式政治迷因而多次登上媒體版面的的活屍電影《逃出立法院》；配合台灣傳統習俗推出，自開拍便引起媒體及影迷關注的鬼片《馗降：粽邪2》；以及改編自韓國知名電影，攻占台灣電影影史票房第6名紀錄的《當男人戀愛時》。

「台灣電影行銷獎」由台北電影節、滾石文化、台北市廣告業經營人協會共同主辦，廣告雜誌協辦，從去年4月1日至今年3月31日間，於國內進行商業映演的55部台灣電影中，選出10部兼具創意及代表性的作品，決選評審陣容包括夢之怪物創意總監李宗柱、米蘭營銷策劃執行創意總監李惠穎、台灣電通創意長周麗君、貓取廣告創意總監莊偉程、天馬行空總經理王婷妮、光點華山行政暨節目總監陳伯任及資深電影監製陳鴻元。

2021第23屆台北電影節將於9月23日至10月9日在信義威秀影城、京站威秀影城、光點華山電影館、松山文創園區-藝巷空間展開，單場早鳥票將於本月13日中午12點、「XR全浸界」早鳥票將於本月14日中午12點在OPENTIX兩廳院文化生活開賣，各項活動則將視疫情變化，進行滾動式調整。