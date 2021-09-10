即便澳洲當地主要城市雪梨(Sydney)以及墨爾本(Melbourne)仍處於封城狀態，澳洲當地因為Delta變異株而蔓延的第三波疫情，仍舊持續爆發。在10日澳洲當地報告新增確診突破1900例，創下有疫情以來新高，顯見Delta病毒株的威力，絕對不容小覷。

英國《每日郵報》（DailyMail）報導，澳洲正處Delta病毒株傳播而來第三波疫情之中。當地疫情在10日來到高峰，單日新增確診突破1900例。因來勢洶洶的Delta病毒株疫情，澳洲當局也改變了防疫政策，從目標「清零」轉向提高疫苗覆蓋率。目前的目標是朝向提升完整接種(兩劑)疫苗的人口比，之後則逐步將嚴格的限制令放寬。

當前，新南威爾斯州(NSW)是澳洲疫情震央，每日新增確診數來到1542例新高，打破上週曾有單日確診來到1533例的歷史，並有9人病歿。

新南威爾斯州州長Gladys Berejiklian指出，目前疫情的發展趨勢符合預期，官方認為疫情將會在下周到達高峰。他也進一步宣布，下周一起將取消每日向媒體簡報的時間，改為透過線上影片說明疫情發展現況，而這是過往在病例數較少時所採用的方式。

當地不斷升溫的疫情也對醫療人員的身心帶來沉重負荷。據了解，在雪梨(新南威爾斯州最大城市)，過去兩周救護人員運送的新冠肺炎患者數量翻倍，逼近6000人。根據統計，在雪梨有1156人因染疫住院，其中207人在重症監護室，當中的89人需要使用供應氧氣的療法。

在新南威爾斯州雖然疫情屢創高峰，但當局在周四表示，若該州完全接種疫苗的人口比例達到70%，位在雪梨的企業就可重新開張，而這項目標預計在10月達成。目前在該州16歲以上有76%人口至少接種一劑疫苗，44%已完整接種。

在維多利亞州，則通報了334例新增確診，也是今年以來最大增幅，並有1人死亡。而預計在9月23日左右，在達到約70%成年人至少接種一劑的目標後，首都墨爾本的限制將會逐漸放寬。

疫情防控下，如何妥善拿捏防疫層級而來的封鎖，以及推動經濟活動之間的放鬆條件，一直是執政單位的兩難習題。

澳洲政府在7月便已公布四階段的重新開放計畫，期待免疫目標從當前的40%提升至70~80%左右時，就逐漸放寬一些較為嚴格的限制措施。但一些沒有出現確診病例的州卻表示，可能會延後放鬆州際旅行以及其他限制。換句話說，也有出現一些澳洲版「逆時中」現象。

當前澳洲疫情已來到確診69912例，接近7萬，死亡人數1076例，死亡率僅0.41%。根據統計，澳洲的高疫苗接種率有效降低病歿比例，低於先前幾波疫情的情況。

針對達成目標疫苗接種率後的放鬆措施，新南威爾斯州州長Berejiklian表示，「與COVID-19共存就意味著，成年人口達到一定高疫苗接種率，就可以謹慎、分階段重新開放。」而澳洲總理Scott Morrison先前就曾預警，隨著限制措施的放鬆，病例數將會隨之增加，但領導人需要「保持冷靜」。

據了解在雪梨歷經數位的嚴格封鎖後，預計當地的酒吧、餐館、咖啡館將在10月下半月以減少容流量的方式重新開業；且在達成預期目標後的周一，當局就計畫取消完整接種疫苗者的居家令。而雪梨的學校則預計在10月25日開放，預期從年齡較低的群體課程最先開始。

在提高疫苗接種率下，澳洲預期逐步放寬的防疫措施，將能為企業帶來更多發展上的確定性。因為若是持續封鎖，雪梨與墨爾本總計2兆澳元(約新台幣40.9兆)的經濟規模將可能面臨第二波的衰退，對於該國經濟影響不可謂不重。

報導引述澳洲總理Scott Morrison的說法，他點出：(逐步開放的)下一個階段將會很有挑戰，因為將會看到病例數上升，如果想要選擇與病毒共存，將無可避免需要通過這條隧道。