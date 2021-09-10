比漾廣場今（10日）起由重新開幕的「比漾咖啡．選物」全新型態第三代概念店領軍，串聯全台首創的「beyond beyond線上內容百貨店」，打造beyond beyond線下體驗店；本月至11月共斥資上千萬元在館內改裝、引進31個品牌，改裝幅度近2成，為10月中旬周年慶備戰。

比漾咖啡．選物「柚香柚甜蜜禮盒」（限量），首度與台灣插畫家角斯角斯合作，將民俗神話融入禮盒設計，680元。（比漾廣場提供）

比漾廣場店長許晨彥表示，秋季改裝分3個階段，首波以女裝、兒童、潮流運動為主，涵蓋1F潮流運動、2F女裝區、3F兒童區、3F「比漾咖啡．選物」新型態店。其中，「比漾咖啡．選物」除了選物店及咖啡店的核心元素，更設置主題體驗展區，陳列beyond beyond每月主題選品。

本月主題是「台灣的山海物語」，主題選品囊括中秋節應景的「柚香柚甜蜜禮盒」；其他在地品牌則有帶出台灣好風味的「在叢紅」、「永興醬油」等美食，與「P.Seven台灣茶香水」、「圓氐」等台灣設計品牌，以及「日常經典」具設計性的各類包款、旅行必備的「拓幸生活」不鏽鋼剪刀與萬用起子組等。

此外，beyond beyond本月15日起也導入比漾廣場官網2.0，同步整合電腦、手機、平板使用介面，讓會員便於查詢各項活動資訊及會員點數；預計11月再新增「課程報名及預約、會員線上兌點」服務。目前，會員可在實體和線上「雙向積點 雙向兌點」，更多元活用點數。

比漾咖啡．選物「甜蜜咖啡禮盒」（限量），南投魚池鄉林務局保育林地的B Bees自然熟成玉桂蜜，搭配與咖啡烘焙名家沛洛瑟團隊合作的經典特調B Blend咖啡豆，820元。（比漾廣場提供）

至於，第一階段全館改裝、引進的28品牌中，6年來首次改裝的2F女裝區，新引進為亞洲輕熟女打造的服飾品牌Hana Mokuba花木馬、南韓首爾設計師表款JULIUS、秉持美與舒適兼具的韓系平價女裝TIFF等品牌，原有的American Bluedeer、G2000、Bear Two等也會改裝翻新重新登場；另，1F與3F則分別引進訴求天然優質植萃的Fées與麗嬰房居家生活等品牌，呈現全新風貌。

館內改裝的第2階段是6年來首度大改的無印良品，這也是無印良品今年度全台唯一門市的改裝規畫案，10月13日起將導入永和在地豆漿元素，成為雙和首家「聯連市」市集門市；接著11月上旬饗賓集團人氣泰式餐廳「饗泰多」和台菜新餐廳「真珠」一起進駐，看好潮流時髦店裝可帶來新客，加上同集團的「開飯川食堂」6、7月在疫情嚴峻時，外帶表現佳，業績超越去年的實力，看好3品牌可聯手創造上億元年營收。

比漾廣場秋日主題大展邀來「天燈國寶」胡民樹，以「秋色冉冉」為主題，結合「天燈」與「中秋」在1F中庭展出祈福天燈。用象徵秋日的紅、黃、橘3色，分別象徵平安健康、婚姻愛情穩定、事業亨通；天燈花紋選用「銀杏葉」與「山毛櫸葉」代表秋日限定植物元素。（郭家崴攝）