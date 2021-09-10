航運景氣持續熱絡，航運運價不斷飆漲頻創新高，有希臘船東以日租20萬美元（約新台幣552萬）的價格，出租一艘巴拿馬型貨櫃輪，再創天價新紀錄。

外媒報導，希臘船東Euroseas一艘名為「Synergy Oakland」的4250 TEU的貨櫃輪，已經取得定期租船合約，租期最低60天，最長可達85天，且根據交付地點不同，日租金高達20.2萬美元至19.5萬美元，不僅是該公司前所未有的天價租金，更有可能是航運的新高紀錄。

而這也顯示如今航運市場強勁的發展，在疫情前，像Synergy Oakland這類3000至5000 TEU的巴拿馬貨櫃輪，曾因巴拿馬運河擴建而有汰換的風險，甚至有船齡僅7年的貨櫃輪慘遭拆解，豈料短短5年後的時間，本瀕臨淘汰的船種，竟能以日租20萬美元的天價出租。

後疫情時期的需求帶動航運市場大熱，從船舶的租金顯見後市海況的一片明朗，早於7月時，有貨櫃輪以日租16萬美元的價格出租，當時分析師表示，此為前所未有的貨櫃輪天價租金，豈料短短2月紀錄再度大破，且大幅提高4萬美元。

報導稱，Euroseas於2005年成立，總運力為44021 TEU，船隊規模為15艘貨櫃輪，該公司董事長兼執行長Aristides Pittas表示，該租約將為公司在2個月內帶來至少1200萬美元的收入，若租約延長，最高可達1700萬美元。