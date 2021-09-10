中國國家主席習近平今天（10日）上午應約同美國總統拜登通電話，就中美關係和雙方關心的有關問題進行了坦誠、深入、廣泛的戰略性溝通和交流。習近平表示，中美合作，兩國和世界都會受益；中美對抗，兩國和世界都會遭殃。拜登強調，美方從無意改變一個中國政策。美方願同中方開展更多坦誠交流和建設性對話。

中國人民大學國際關係學院教授時殷弘表示，按照白宮發布的消息，顯然美國總統拜登的側重點是敦促共同防止中美競爭變成中美軍事衝突，如此一來對雙方為害甚巨，因此必須加強雙方的危機管控。按照新華社報導，令人印象最深刻的，莫過於習近平主席再度重申，中美關係惡化的原因全在於美國錯誤的對華政策。

時殷弘觀察，美國總統氣候問題特使凱瑞今年內兩度訪華，卻都毫無成果，美國總統拜登顯然相當關切此事。同時中國元首也需要直接或間接的表明中美兩國之間存在巨大差異的基本立場，同時也再次表示中國願意在此問題上與美合作，「換句話說，氣候變化問題上，雙方都在原地踏步。因此我們不能說，中美已經在氣候變化的具體合作上又向前邁出一步。」

根據新華社報導，中美元首同意，必須在各重要領域保持接觸，時殷弘分析，「這等於是停留在最初始的階段，完全不意味著中美一定會展開規則性的對話；或是認真的談判；或是針對中美對抗、對立、競爭等問題，將達成顯著且持久的協議。」

此外，拜登強調，「美方從無意改變一個中國政策」，顯示習拜通話時一定談到了台海問題。時殷弘表示，其實台灣自己也心知肚明，拜登自從上任以來，即使美國對台灣在軍事、外交、政治等關係上愈來愈緊密，在意識形態也十分支持，但從來就沒有否認或放棄美國秉持的一中政策。