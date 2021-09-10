台灣本土疫情嚴峻，加上又爆發幼兒園群聚感染事件。行政院編列8400億防疫振興特別預算，並將第四次追加預算案送至立法院。國民黨立委質疑，花了這麼多錢，但仍有很大一部分仍沒有打到疫苗。台北市長柯文哲今天（10日）對此表示，中央與其花8400億預算，不如疫苗買來打一打不就解決了嗎？

柯文哲10日在北市疫情記者會中表示，不論是中央、還是其他地方政府消耗許多的資源去執行防疫，因此抨擊中央與其花8400億預算，甚至花更多的錢去搞防疫，不如疫苗買來打一打不就解決了？何必搞得大家這麼痛苦？

柯文哲認為，想施打疫苗的民眾都應施打兩劑，以達到群體免疫。台北市受到疫情影響最少的，即使這樣，還是耗掉北市府相當大的能量，至少損耗掉一大半兵力。

另針對台灣的疫苗覆蓋率以及國際疫苗不足的問題。柯文哲指出，台灣疫苗不足，是執政者自己要去處理的問題，至於國際疫苗是否不足，台灣經濟體排名大約位在20-22名，台灣不是小國家，是個中等國家，不管軍事力量、經濟體，都是中等國家，很難理解發生什麼事，台灣施打第二劑的覆蓋率排名只排140多名，這讓他「無法理解」。