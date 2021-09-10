（取自范雲臉書）

（取自范雲臉書）

民進黨立委范雲8日在臉書談大學師生防疫，並且關注線上授課與如何提升數位學習的品質和成效。網友怒轟范雲，「還不是3＋11」、「你好意思提防疫」、「下台吧你，好好的為那800多條人命懺悔」！

民進黨立委范雲8日在臉書表示，教育部發布經過指揮中心核定的「大專校院110學年度因應嚴重特殊傳染性肺炎防疫管理指引」，指引列出實體授課要符合社交距離與人數限制、固定座位及全程配戴口罩等規定，否則改採線上授課。范雲質疑，「但是，大學準備好了嗎？」

范雲指出，她收到許多大學師生的意見和陳情，發現大學落實數位教學，還有很多問題，例如：影像不清晰、學生頻寬不夠或缺少設備、實作課程無法線上上課等問題。

范雲說她1個月前就已提出「數位教學已是數位時代必定的趨勢」，需要調整「線上教學只是過渡時期作法」的心態。因此，後續如何提升數位學習的品質和成效，發展可長可久的模式，也是她會繼續關注的議題。

不過網友在她的臉書留言表示，「還不是3＋11，還有時間抱怨？」「還不是你害的」、「你好意思提防疫？」、「很快就會遭到天譴」、「出來混遲早要還」、「丟臉！」、「下台吧你，好好的為那800多條人命懺悔」。

也有網友為范雲加油，「永遠的野百合民主女神，台灣之寶，范老師加油！」