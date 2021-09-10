先前曾和黃晸珉合作《闇黑新世界》、《王牌計中計》的朴星雄也在片驚喜現身。（車庫娛樂提供）

《無法抗拒的他》李浩貞和《梨泰院Class》劉慶秀也有出演該片。（車庫娛樂提供）

韓國影帝黃晸珉主演動作片《綁架影帝黃晸珉》，上月18日在韓上映後，目前累積票房突破140億韓元（資料來源：KOFIC，截至9月9日），除了男主角黃晸珉外，《梨泰院Class》中飾演朴敘俊夥伴的劉慶秀，和近期在《無法抗拒的他》裡以「女女CP」獲得關注的李浩貞，也都有在片中尬一角，畢鑑盛導演表示：「為了能有新鮮感，花了3個月從千名甄選者中找到了適合的演員。」特別的是，黃晸珉還全程參與了甄選過程，黃晸珉表示：「他們都是像寶石般的演員們，等大家看過電影後，一定都會十分讚嘆！」

該片敘述在沒有監視器、無目擊者的情況下，演員黃晸珉在某個凌晨突遭綁架，他必須成為自己的英雄，設法逃脫。先前曾和黃晸珉合作《闇黑新世界》、《王牌計中計》的朴星雄，也在片驚喜現身，黃晸珉表示：「看到劇本有提到《闇黑新世界》的經典台詞，所以我就打電話請朴星雄來幫忙。」朴星雄的出現也讓該片的故事內容變得更加寫實刺激。拍攝過程中除了動作戲和綑綁戲讓黃晸珉感到很辛苦之外，其實他最害怕的竟然是「蚊子」，他表示：「山裡的蚊子讓我覺得很累，蚊子真的太多了！我很容易被蚊子咬，所以我總是帶著蚊香，身上總是有蚊香的味道！」

畢鑑盛導演也分享創作該片的靈感來源，他表示：「以前偶然看到國外的犯罪紀錄片，提到有個大明星被綁架後，經過一天的時間平安地被警方救出，引起我的興趣，心想如果這樣的事以韓國為背景的話，或許能拍成電影。」而片中最精彩的部分，莫過於黃晸珉在山中與綁匪之間刺激的追擊場面，畢鑑盛導演表示：「透過這場戲，想展現出黃晸珉所感受到的疲憊感、悽慘的感覺，我們以一鏡到底的方式，完全展現出來了！」在一鏡到底的山中追逐場面裡，51歲的黃晸珉不顧一切奮力逃跑的模樣也如實地呈現在觀眾眼前。此外，在韓國首爾市中心展開的飛車追逐場面，也盡力排除使用CG特效技術，以充滿速度感和衝擊感的攝影方式，展現只有在戲院才能體驗到的痛快刺激感。

對於拍完這部電影後，是否有出現後遺症等提問，黃晸珉表示：「拍完這部作品後沒什麼太大的改變，只是走夜路時會比較小心一點，然後更努力運動了。以前曾打過拳擊，現在更認真去練習了！」也透露雖然這次是扮演自己，但和過去所飾演的其他角色一樣都很困難，「因為沒被綁架過，所以這次也是以想像去詮釋角色。不斷苦惱如果我被綁架的話會有什麼反應，如果是假想人物的話，還能調整情緒去塑造角色，但因為我是黃晸珉本人，所以對於真實的自己和電影中的自己，讓我感到十分苦惱。」後來他和導演在拍攝時也不斷進行討論，以不超出劇本的範圍徹底詮釋「黃晸珉」這個角色，韓國觀眾們也大讚他真的是名值得信賴的演員。《綁架影帝黃晸珉》下週五（17日）在台上映。