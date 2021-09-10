魚丁糸攜手億萬導演程偉豪及其團隊拍攝迷你影集作品《池塘怪談》於9日晚間迎來最終章，還送上彩蛋，只見魚丁糸主唱吳青峰在劇中逆齡飾演高中生，客串登場只入鏡5秒鐘，吳青峰回憶拍攝當天，凌晨4點多起來準備拍攝，6點抵達現場，沒想到1分鐘就順利殺青。

吳青峰在IG發文打趣說：「要一個叔叔演高中生太為難人了吧！」更自虧劇本裡面他的角色名字還是「拐瓜劣棗」，笑喊：「導演真的不是在整我嗎？」加上他起初對於要飾演高中生一角，忍不住向導演抗議：「我演高中生太不合理了，要不要改安排演師長？」

吳青峰在現場飾演收到幸運信的高中生，導演只跟他說表情要帶諧趣，其他都自由發揮，沒想到吳青峰一開拍表情動作到位，迅速收工。同劇演員林鶴軒（大鶴）視吳青峰為偶像，還自稱「骨灰級鐵粉」，他開心在片場與吳青峰相見歡，當吳青峰迅速收工後，也跟大鶴在一旁暢聊快1個小時。

大鶴透露在拍攝該劇經歷寒流跳水感冒、背嚴重過敏到醫院打針等，更爆料，在拍攝此劇時，經紀人突然拿著保單要他簽名，原來是把保費提高了，他還跟吳青峰抱怨笑稱：「懷疑劇組要把我殺死。」

吳青峰（左）化身高中生，在劇中與大鶴對戲。（環球音樂提供）