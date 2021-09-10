璨樹颱風襲台，台北市交通局稍早宣布，因應中山、松山、士林、萬華、大同等5區部分疏散門自11日10時起實施只出不進，為紓解堤外停放車輛臨時停車需求，開放疏散門周邊區域8公尺以上道路紅黃線停車，同時暫停該區域路邊停車收費。

開放停車範圍有，松山區濱江街（大佳國小以東）、撫遠街（塔悠路至濱江街）、塔悠路（民權東路至撫遠街）、三民路（民權東路至健康路）以東、塔悠路（民權東路至健康路）以西、民權東路（不含塔悠路至三民路）以南、健康路（三民路至塔悠路）以北區域。中山區則是基湖路（堤頂路至樂群一路）含基湖路112、120、145、151、157、166巷。

士林區則是中正路（通河西街至環河北路）不含以北區域範圍、承德路4段與5段（承德橋至基河路）以西區域範圍。萬華區為康定路以西、萬大路（艋舺大道至西藏路）以西、西藏路（萬大路至中華路）以南、中華路2段（西藏路至水源路）以西之區域範圍。

大同區則是涼州街（環河北路至延平北路）以南、市民大道（不含環河北路至延平北路）以北、延平北路（市民大道至涼州街）以西、環河北路（市民大道至涼州街） ，僅開放東側-南往北方向以東之區域範圍。

交通局呼籲，民眾於開放紅黃線停車區域停車，應順向靠邊停放，道路應維持車輛雙向會車功能，禁止併排停車，以提供搶救災車輛通行，確保公共安全維護；惟法定禁停區域如路口、公車站、消防栓、消防通道均禁止臨時停車。

另計程車招呼站維持原規定使用，專用停車格位仍依規定停車，時段性管制停車格禁止臨時停車時段開放停車。未來恢復紅黃線禁止停車管制之時間，交通局將另行發布新聞稿通知，如有其他相關問題，可來電洽詢（查詢專線：02-27590666轉6402、6403、6415）。