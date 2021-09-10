美國卡爾文森號航母首次搭載一個中隊的F-35C隱形戰機，近日進入南海執行「航行自由」任務極受關注，加上為F-35C調整其他艦載戰機配置，增加CMV-22B魚鷹傾轉旋翼運輸機以及擴大護航艦隊編制，都引起陸媒與大陸專家熱議。雖然如此，針對美軍大張旗鼓進入南海，大陸專家仍警告說，F-35C戰機固然可以隱形，但航空母艦是無法隱形，在南海活動「還是要小心點」。

近日，美國海軍首艘搭載F-35C隱形戰機的航母卡爾文森號進入南海並進行演練，美太平洋艦隊聲稱，卡爾文森號航母戰鬥群按計劃在第7艦隊作戰區域進行部署，以加強與盟友和合作夥伴的互通性，同時隨時待命為打造自由開放的印太地區提供支援。

美國卡爾文森號航母首次搭載F-35C隱形戰機進入南海執行「航行自由」任務，另外增加CMV-22B魚鷹傾轉旋翼運輸機以及擴大護航艦隊編制。（圖／美國海軍)

陸媒《環球網》指出，卡爾文森號航母戰鬥群於8月2日啟航，8月28日進駐橫須賀基地。大陸專家說，通常美國海軍航母戰鬥群的一次海外部署大約7個月。此次進入西太，彌補了幾個月來雷根號航母協助阿富汗撤離行動而導致的西太平洋航母真空。但隨著阿富汗撤軍活動結束，雷根號航母很可能會在近期返回母港。屆時，西太或許會有短暫的雙航母時期。

美國海軍學會新聞網曾報導說，卡爾文森號航母是美國海軍航母搭載F-35C和CMV-22魚鷹艦載機的首次部署。航母上搭載第2艦載航空聯隊，包括一個中隊F-35C、3個中隊F/A-18E/F戰機、一個中隊EA-18G電子戰機、一個中隊E-2D預警機、一個中隊CMV-22傾轉旋翼機，以及2個直升機中隊。

除了艦載航空聯隊外，該航母戰鬥群內還包括CG-57夏普倫湖號巡洋艦以及第一驅逐艦中隊的5艘導彈驅逐艦杜威號（DDG-105）、奧坎號（DDG-77）、邁克爾．墨菲號（DDG-112），查菲號（DDG-90）和斯托克代爾號（DDG-106）。另外，本福德號驅逐艦也單獨進入南沙美濟礁鄰近海域，行使航行自由行動，中共解放軍聲稱已予以警告驅離。

大陸專家認為，僅憑增加一個中隊的F-35C，卡爾．文森號航母在南海掀不起太大風浪。裝備F-35C後，美國航母編隊可以一定程度上提高航母戰鬥群的制空作戰能力和對地、對海打擊能力。不過，對於打擊弱小對手，用不著F-35C，戰鬥群原就裝備F/A-18E/F戰機，再配合E/A-18G電子戰機就已具備較強的制空和對海、對地打擊能力。而且航母編隊內還裝備一定數量的戰斧巡航導彈，因此若與較弱對手衝突，裝備F-35C意義不大。

專家說，F-35C對於中等強國會有更好的威懾作用。進行制空作戰，它比F/A-18優勢更大，同時也能清除地面防空系統。但對於同樣擁有隱形戰鬥機並擁有完善防空系統的大國，F-35C作用顯然很有限，僅一個中隊的F-35C既無數量優勢，也無品質優勢。而且，F-35C固然具備隱形能力，但美航母是無法隱形的。所以，美國航母在南海的行動，還是要小心點。