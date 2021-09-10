天后孫燕姿9日晚間在抖音直播舉行線上演唱會，吸引大批歌迷支持。她因為近2年來較少公開露面，竟被網友酸「冷門歌手」，但她似乎不太在意，也逗趣用當天線上演唱會命名「這個歌手不太冷」作為回應，孫燕姿在台上賣力飆唱1個多小時，直播期間累計突破6.02億的點讚數，在線觀看人次達1222.1萬人次。

孫燕姿向來很疼愛歌迷，為了讓大家享受純粹的音樂現場，不僅沒售票、免費觀看，並特意關閉打賞功能，但仍無法阻擋歌迷瘋狂刷屏支持的熱情。她一連獻唱夯曲〈直來直往〉、〈我的愛〉、〈遇見〉等，更別出心裁地配合演唱會主題帶來「冷門」歌曲包括〈和平〉、〈沒有人的方向〉、〈漩渦〉等，她最後也被歌迷的真摯情意感動到紅了眼眶：「出道20年，我一直有被喜歡，被守護的感覺，感謝你們。」現場清唱〈我懷念的〉感謝粉絲一路以來喜愛。

她演出結束後，感性發文說很難想像又完成了一場線上演出，分享近來日以繼夜和團隊討論商量如何克服挑戰，「一切就是一種自己看著辦，感覺對了，我們出發！堅持做自己喜歡的事就是一種幸福。願幸福永遠與你我同在。」期待與粉絲下一次相見。

孫燕姿日前在直播開唱，獻唱多首經典夯曲。（MAKE / MUSIC提供提供）

孫燕姿日前在直播開唱，獻唱多首經典夯曲。（MAKE / MUSIC提供提供）