「西雅圖極品咖啡」位於北市內湖區的工廠傳意外，2名越南籍移工遭攪拌機夾捲傷重不治。士檢考量，經營者馥餘實業已與家屬和解等情狀，處分緩起訴，須支付公庫20萬元。

此外，檢察官認為工廠的林姓領班涉犯過失致死罪嫌，考量他坦承犯行、深表悔悟，死者家屬同意不再追究，處分緩起訴，須支付公庫新台幣10萬元。

士林地檢署緩起訴書指出，馥餘實業僱用越南籍黃姓、高姓員工在潭美街工廠擔任技術員，林姓領班負責現場管理、監督。

1月7日下午，林姓領班貿然在攪拌機未斷電情況下，任由黃姓、高姓員工進入攪拌機清洗，又因另名越南籍員工操作錯誤，啟動攪拌機內攪拌葉，黃男、高男遭攪拌葉夾捲，重傷送醫不治。

林姓領班與馥餘實業的簡姓代表人坦承犯行，檢察官認為，林姓領班涉犯過失致死罪，馥餘實業涉犯職業安全衛生法的致生死亡職業災害罪嫌，考量馥餘實業、林男已與死者家屬達成和解，犯後態度良好等情狀，日前處分緩起訴1年。（編輯：張銘坤）1100910