衛生福利部公布昨（9日）疫苗接種統計資料，高端疫苗總接種數終於突破70萬次。（衛生福利部提供）

國產高端疫已於第六輪開打，不過隨著BNT抵台、AZ疫苗開打，不少人內心動搖，決定改打其他品牌。根據衛生福利部公布昨（9日）疫苗接種統計資料，高端疫苗總接種數終於突破70萬次，引起熱議，有網友指出，高端疫苗很受「這1族群」歡迎。

高端疫苗於8月23日開放施打，就算中央延長期限，開放「免預約」，只要年滿20歲就可到指定院所「隨到隨打」，但至今仍有庫存，顯示民眾對高端興致缺缺。

衛生福利部今（10日）公布昨日新冠疫苗接種情形，統計報告指出，9日 COVID-19疫苗共接種29萬5212劑，其中 AZ接種28萬6615劑，莫德納接種 2020劑，高端接種6577劑。有網友便將此消息分享到PTT上發文道，「狂賀！高端累積施打人數突破70萬！」表示多虧了免預約的德政，讓高端從原本預約施打的64萬人，一口氣突破70萬人，真是可喜可賀。

有網友透露，其實滿多移工選擇施打高端疫苗。（示意圖非當事人／陳俊吉攝影）

對此，網友紛紛表示，「疫苗空窗期還只打到70萬劑，可憐哪」、「AZ一天打了27萬…」、「所以莫德納第二劑在哪？」、「第二劑AZ欠600萬，莫德納欠300萬」。

仔細一看統計資料，高端單日接種數量是莫德納3倍，有網友就透露，其實滿多移工選擇施打高端疫苗，「今天去打AZ 還要排隊，看到旁邊移工打高端」、「蠻受移工歡迎的，不錯啊」、「70萬，移工好像佔了不少數」、「移工打的啦，公司的移工有意願的都叫去」、「移工87％是老闆叫他們去打的」。

截至目前為止，國內疫苗累計接種1196萬1678劑，AZ接種748萬9321劑， 莫德納接種377萬1914 劑，高端接種70萬443劑。疫苗接種人口涵蓋率 46.62％，劑次人口比50.96（劑／每百人）。