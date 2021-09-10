新北市幼兒園爆發Delta群聚感染，埃及爸一家三口染疫外，先前與埃及爸一同入境的哥哥、表哥均傳出確診。中央疫情指揮中心指揮官、衛福部長陳時中表示，兩名同為埃及國籍的親戚，也跟埃及爸一樣4採陰轉陽。針對疫情台灣人是不是有很大的黑數？前民進黨立委郭正亮表示，台灣民眾高比例都戴口罩，也勤洗手，加上很多地方也沒開放，所以傳染途徑較少，可能社會上充滿這樣的人，因此防疫警戒不能放鬆。

被問到Delta會不會在台灣潛藏很久了？郭正亮10日在政論節目《新聞大白話》表示，像埃及爸這種個案，很少國家像台灣用疫調一路追， 這也可能是個人體質，比如是輕症，但卻一下無症狀、一下有症狀。

郭正亮接著指出，以前也發生過金芭黎舞廳台商染疫，他感染的是原始病毒株，住院81天出院，一下陽、一下陰。另Delta可能CT值很高，但發病時卻是輕症、甚至無症狀，可是檢查出來，還是會傳染，因此Delta比原始病毒株還麻煩。原始病毒株一般會有症狀，但Delta發病就像感冒，不然就是沒有症狀，沒有症狀的比例非常高，可能將近6成，可是問題是它會傳染，比如會傳染給身體比較弱的人或是小朋友，有人身體虛弱，就會爆發重症。

針對疫情，台灣人是不是有很大的黑數？郭正亮指出，可能原因是，台灣民眾高比例都戴口罩，然後也勤洗手，加上很多地方也沒開放，所以傳染途徑比較少，可能社會上充滿這樣的人，比如無症狀，但會感染，搞不好後來就自己好了。

郭正亮表示，埃及爸這案子太奇怪，如果入境做PCR都是陰，之後又變成陽，他很難想像台灣的醫療程序會出這麼大的問題，如今變成系統性；比較能夠解釋的是，恐怕他們得病後的症狀都很輕，所以才會一下轉陽，因此防疫上的警戒不能放鬆。