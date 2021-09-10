富邦悍將19歲小將曾峻岳近期接下球隊終結者角色，9日面對中信兄弟成功關門，拿下第4次救援成功，改寫中信兄弟陳柏豪紀錄，成為中職史上未滿20歲最多救援成功的投手，他表示，自己還有很多需要學習的地方，把統一獅隊陳韻文當作榜樣。

過去中職史上未滿20歲最多救援紀錄的投手是陳柏豪，他在2018年奪下3次救援成功，昨天曾峻岳以19歲右306天之齡奪下第4次救援成功，寫下新猷，但他不強求紀錄，「順順的就好。」

曾峻岳上半季在中繼角色表現出色，後來在中解者陳鴻文狀況不理想時接下終結者一職，他認為，不管投第8還是第9局都一樣，就是把自己的角色扮演好，「但我還年輕，要學習的地方還很多，陳韻文是榜樣，因為他也是很年輕就當終結者。」

曾峻岳坦言擔任終結者壓力當然會很大，但必須要自己慢慢調適，「之後若遇到國際賽，壓力會更大。」他也透露自己的紓壓方式，就是吃口香糖，「這是我從高中開始養成的習慣，要上場前會吃個2、3顆舒壓。」

扛下球隊終結者角色，年紀最小的曾峻岳還有另一個任務，就是要擔任牛棚投手的零食採買員，「我就隨便買，他們（學長）都會吃，也是要把學長的胃顧好，現在不能飲食，就只能買口香糖，我自己是喜歡嗆辣的、藍莓口味。」